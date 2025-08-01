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高麗菜切開後口感逐漸軟爛 廚師教1步驟：5分鐘變得脆又甜

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廚師透露高麗菜切開後，水分會逐漸流失，口感變得軟爛，只要泡在水裡5分鐘，就可以恢復爽脆的口感。 示意圖／ingimage
日本廚師透露高麗菜切開後，水分會逐漸流失，口感變得軟爛，只要泡在水裡5分鐘，就可以恢復爽脆的口感。 示意圖／ingimage

高麗菜是餐桌上常見的菜餚之一，涼拌生吃或烹煮熟食都非常美味。日本廚師Papuchan表示，高麗菜切開後，水分會從切面流失，時間一久就會變軟，這時只要一個步驟就可以讓高麗菜恢復爽脆的口感。

據《Yahoo JAPAN》專欄報導，Papuchan表示高麗菜不論是添加到沙拉中或作為豬排的配菜，爽脆的口感讓人無法抗拒，但有時候會吃到的高麗菜卻是軟爛的，這是因為水分流失的關係。

Papuchan說把高麗菜切開後，水分會逐漸從切面流失，時間一久就會讓高麗菜變軟，甚至萎縮。不過只要將高麗菜浸泡在冷水中，細胞就會吸收水分，口感也會變得爽脆，不過可千萬別泡太久，不然味道會變得淡而無味。

至於要泡多久才好？Papuchan建議不要超過5分鐘，只要5分鐘，高麗菜就會恢復脆度，也不會變得太水，還保留甜味和風味。Papuchan表示，現在正值夏季，天氣比較熱，自來水也容易變溫熱，因此泡冰水更能添加高麗菜的美味。

高麗菜

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