白鹿颱風將形成 粉專：這陣子季風槽大低壓帶最後產物

熱帶性低氣壓TD13上午8時生成，中央氣象署說，TD13中心位置在那霸東南東方600公里之處（台北東方1200公里之處），以每小時22公里速度，向東北東轉北北東進行，有發展為輕度颱風白鹿的趨勢。

今年第10號颱風白鹿即將形成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，算是這陣子季風槽大低壓帶最後一個產物，將往東移動通過日本南方遙遠外海，對陸地均無影響。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，台北東方1200公里海面上有熱帶性低氣壓，未來有持續發展為白鹿颱風的趨勢，不過整體來說移動方向偏向東北方向，對台灣不會有直接影響。但是大低壓帶的走勢，隨著東邊的熱帶系統逐漸往北方移動，整個低壓帶又會有再度北抬的情形，所以台灣南側比較強的西南風和不穩定的區域會逐漸來到台灣上空。