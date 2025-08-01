關稅20%！醫憂心高齡社會退休生活更辛苦 「醫療GDP占比恐難提升」

美國白宮公布台灣關稅稅率20%，高於日韓的15%，北市聯醫中興院區一般內科主治醫師姜冠宇在臉書粉專表示，比起曾傳出的25%，顯然談判團隊非常努力，但在東亞國家外銷對美市場競爭中，我們不具優勢，國內內需若因此被過度犧牲，恐影響高齡社會福利，民眾退休生活可能更辛苦，醫療GDP占比率也恐難再提升。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，這一局關稅談判結果，台灣是20%，他沒有資格說這是好這是壞，之前聽過25%，顯然談判團隊真的非常努力了。但在東亞國家外銷對美市場競爭中，我們就仍不具備優勢。

他表示，「外銷的朋友辛苦了。」但比起關稅數字，他更注重「我們是拿什麼換的？」他之前曾強調，承諾投資幾千億元的美金，還有拿掉部分對國內產業、產品的保護，其實都會讓國內福利結構產生改變。他也憂心，之前喊過提升醫療GDP，也許影響未來四五年內都不會提升了。

姜冠宇說，東亞國家，泛指南韓、日本為首的西太平洋進步國家，都正在面臨人口高齡化壓力，內需產業是某種支撐基礎，比如國內產業提供工作機會，或是國內市場消費帶來的稅收、帶來的民眾福利。關稅談判，恰巧就是外銷與內需的權衡，多少內需的犧牲，換來外銷的減壓？