4癌上身！5旬運動男樂觀抗癌奇蹟活下來

58歲卓姓男子年輕時就愛運動健身，菸、酒、檳榔來者不拒，去年因反覆喉嚨痛，轉診到台中榮總檢查，確診舌癌3期、大腸癌1期、腎臟癌2期，以及乳突甲狀腺癌1期等4種原發性癌症上身，他樂觀抗癌，放化療後，並接受複合型達文西機械手臂手術切除大腸及左腎腫瘤，今年7月切除甲狀腺，現在恢復順利。

卓男說，我愛運動，跑步、爬山、游泳、走路、腳踏車等，沒想到這麼健康運動也會得癌症，還檢查出4個癌症。無論幾個癌症，都是要面對它、治療它，治療交給醫師，自己則好好生活，目前4癌定期追蹤，他生活恢復如常，戒菸、天天游泳和有氧運動，努力維持健康生活。

台中榮總大腸直腸外科醫師林俊余說，多重原發性癌症原因可能和遺傳風險因子或癌前病變體質有關，環境因素也要考量。根據國際病例報導，1人同時罹患4種原發性癌症的機率極為罕見，發生率低於0.1%。

台中榮總大腸直腸外科醫師林志安指出，大腸直腸癌常見轉移在肝、胃、小腸、卵巢和子宮等器官，欲一次手術切除，複合型達文西手術可一次處理多病灶，腹部傷口僅4至5個2到3公分傷口，以及1個4公分下腹傷口，透過同一次手術中，把腸道與肝臟腫瘤清到見底，搭配量身打造的術後化療、放射線治療與標靶、免疫治療，5年存活率可達50%。

中榮引進達文西手術後，6年來成功完成逾8百例大腸直腸手術。大腸直腸外科醫師江世偉表示，病人平均住院天數約5天，不需放置鼻胃管與腹腔引流管，大幅降低術後不適，協助病人快速回復日常生活，相較於腹腔鏡，術後併發症顯著較低，亦有更高的神經功能保留與出院率，不過目前執行達文西手術須自費。