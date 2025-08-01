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中秋雙十連假離島疏運 8月4日上午9時起開放訂位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

今年中秋及雙十節均為3天連假，交通部民用航空局宣布，中秋節疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1072架次，計8萬9134個座位數；雙十節疏運期則提供1048架次，計8萬5230個座位數，該二假期統一於8月4日上午9時起開放訂位。

今年10月6日中秋節及雙十節假期均有3天連假，民航局規畫中秋節航空疏運期為10月3日（周五）至7日（周二）、雙十節航空疏運期為10月9日（周四）至13日（周一）。民航局指出，該二連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在中秋節及雙十節疏運期各航線運能規畫如下：

(一)中秋節：澎湖航線520架次、4萬0730個座位數；金門航線424架次、3萬9752個座位數；馬祖航線128架次、8652個座位數；上述3離島航線共計提供1072架次、8萬9134個座位數。

(二)雙十節：澎湖航線512架次、3萬9222個座位數；金門航408架次、3萬7356個座位數；馬祖航線128架次、8652個座位數；上述3離島航線共計提供1048架次、8萬5230個座位數。

民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。另提醒旅客，此次中秋及雙十節連假，於尖峰時段10月3日至5日、10月9日至11日台灣出發往離島方向，以及10月5日至7日、10月11日至13日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局提醒，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

馬祖 航線 中秋節

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