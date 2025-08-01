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白鹿颱風將生成對台影響曝 明起西南風再增強至下周一 中南部防致災雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天西南風雖然有略為減弱的情形，還是受到西南風影響，天氣仍不穩定，靠近高屏山區還是有豪雨等級以上降雨。本報資料照片
今天西南風雖然有略為減弱的情形，還是受到西南風影響，天氣仍不穩定，靠近高屏山區還是有豪雨等級以上降雨。本報資料照片

過去一段時間受到西南氣流影響，中南部地區已經有相當可觀的降雨量。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天西南風雖然有略為減弱的情形，還是受到西南風影響，天氣仍不穩定，靠近高屏山區還是有豪雨等級以上降雨。

她說，中南部地區會有局部大雨或豪雨，大台北地區和整個北部地區、宜花山區午後也會有局部午後雷陣雨，因此也有短延時大雨或豪雨發生機率。

下一波西南風增強，朱美霖表示，預計明天開始至下周一，使得中南部天氣更加不穩定，尤其嘉義以南地區可能再度發生大雨或豪雨，甚至豪雨等級以上降雨。持續留意短延時強降雨，以及長延時的累積雨量造成的影響。

朱美霖表示，從周一開始至昨天西南氣流影響期間的總累積雨量部分，嘉義以南的累積降雨都超過1000毫米，尤其是在高雄山區附近，累積雨量來到1600毫米以上。未來這樣山區的降雨還是會斷斷續續、並有雨勢再度增大情形，山區附近含水量相當高，非必要避免前往山區活動。

昨天西南氣流強度相當強，朱美霖表示，中南部山區降雨以及短延時強降雨相當持續，有比較顯著雨勢發生。日累積雨量方面，高雄山區來到500毫米，嘉義山區、台中山區也有350毫米以上，台中市日累積雨量來到375毫米，是台中站建站以來歷史第7名的雨量，「原第7名為2009年8月莫拉克颱風造成的347.4毫米，這次雨量是超過這一筆紀錄」。

昨天24小時累積雨量方面，朱美霖表示，高雄測站有超過1000毫米，至於有超過500毫米、達到超大豪雨等級的降雨有雲嘉高屏山區、整個南投地區。

今天截至上午9時的累積雨量，朱美霖表示，隨著西南風稍微減弱，中南部山區雨勢和前期相比有略為減緩趨勢，但是還是有比較顯著的雨勢發生。嘉義以南山區日累積雨量有200毫米左右，今天清晨屏東、高雄山區也有比較明顯的短延時強降雨發生，3小時最大雨勢來到177毫米，時雨量也有84毫米。

朱美霖表示，目前嘉義以南山區持續有斷斷續續的比較明顯回波在影響，中部平地在西南風影響之下，進到陸地也是有消消長長的回波，雖然持續時間沒有很長，但是發生降雨時也有短延時強降雨發生，時雨量在20至40毫米左右。今天要注意中南部地區降雨斷斷續續，高屏山區有持續性比較顯著降雨，氣象署持續發布豪大雨特報。

至於颱風動態，朱美霖表示，台北東方1200公里海面上有熱帶性低氣壓，未來有持續發展為白鹿颱風的趨勢，不過整體來說移動方向偏向東北方向，對台灣不會有直接影響。但是大低壓帶的走勢，隨著東邊的熱帶系統逐漸往北方移動，整個低壓帶又會有再度北抬的情形，所以台灣南側比較強的西南風和不穩定的區域會逐漸來到台灣上空。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天入夜到晚間，整個午後降雨比較減緩，但是中南部仍斷斷續續降雨，尤其山區顯著降雨持續。到了明天的清晨至上午，西南風有再度增強的趨勢，中南部降雨增多，尤其山區雨勢有再增大的情形。

朱美霖表示，明天、周日西南風再度增強，降雨比前期再度增大。苗栗以南地區將有比較顯著的降雨，北部地區也轉為整天不定時降雨發生情形。宜蘭、花蓮一帶以午後雷陣雨天氣為主，也要留意午後的雨勢。下周一西南風仍偏強一些，西半部斷斷續續降雨。留意明天至下周一這段期間，西半部還是會有局部大雨或豪雨發生，尤其嘉義以南還是會有局部豪雨以上等級降雨出現。

整體天氣回穩，要等到下周二之後。朱美霖表示，下周二開始隨著太平洋高壓勢力逐漸西伸，整個低壓帶再度往比較西北移動，所以台灣附近會逐漸轉為以太平洋高壓影響的天氣型態為主，比較偏向午後雷陣雨的天氣型態。不過，下周二大致上會有些短暫陣雨出現。

朱美霖表示，西南風影響之下，沿海的風都比較強勁，會有大浪的情形，氣象署持續發布陸上強風特報。

朱美霖表示，

定量降水預報。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
豪雨特報。圖／中央氣象署提供
豪雨特報。圖／中央氣象署提供
地面分析圖。圖／中央氣象署提供
地面分析圖。圖／中央氣象署提供
目前太平洋地區有輕度颱風柯羅莎及1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有輕度颱風柯羅莎及1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
強風、大浪。圖／中央氣象署提供
強風、大浪。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓今天上午8時形成，有機會24小時內生成白鹿颱風。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓今天上午8時形成，有機會24小時內生成白鹿颱風。圖／取自中央氣象署網站

雨量 豪雨 嘉義

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