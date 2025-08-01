抗議放寬中藥行執業資格 藥師立法院前剃髮明志 指邱泰源應當吃飯部長

藥師公會全聯會今天第9度走上街頭，抗議衛福部以一紙行政命令，放寬中藥行執業資格，讓不具藥師身份者，修習35學分、有1年從業經驗，就能經營中藥行。三名藥師公會幹部當場剃頭，控訴衛福部「無法無天」，全聯會理事長黃金舜指出，衛福部長邱泰源「竹篙當菜刀」，用行政命令改變藥界生態，且藥師抗爭多時未獲回應，行政院應成立「吃飯部」，讓邱泰源擔任部長。

衛福部3月18日以行政命令解釋「藥事法」，讓中醫藥相關科系畢業生，修習35學分課程，加上1年實務經驗，即可在中藥行執業，被稱為「318解釋令」。衛福部稱，此舉是要搶救凋零的中藥行，但藥師公會發言人黃彥儒說，此舉簡直是罔顧民眾用藥安全，藥師從業必須經過國考考核專業能力，衛福部卻想用行政解釋令，就讓未經國考者，擔任把關用藥的工作，「可以這樣違法嗎？」

嘉義縣藥師公會理事長趙坤賢、藥師公會全聯會常務理事范景章等3位藥師公會幹部，在抗議現場「剃頭明志」，象徵衛福部「無法無天」，藥師「剃頭不低頭」。

立委張嘉郡、陳昭姿、林憶君、黃珊珊等人均到場聲援，立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉到場時，黃金舜向他建言，應舉行公聽會，蒐集各方專家意見，討論318解釋令是否違法，蘇回應將盡快安排。

黃金舜說，若依衛福部邏輯，現在全台出現護理師人力荒，難道讓幼保系學生修35學分，再實習一年就來當護理師，邱泰源上任後，急診爆滿、缺藥頻傳，台大醫院兒科醫師人力不足，主治醫師要值夜班，他還說制度很好，且醫療工會想見他一面難如登天，晚上卻勤跑餐敘宴飲，這種「咖小（台語，指貨色）」應該下台，若這麼愛當官，「行政院應讓他當『吃飯部長』。」