少吃不吃都沒用！預防40歲後體態失控 營養師曝「正確飲食順序」
隨著年紀漸增，人體代謝也會隨之變差。營養師李婉萍指出想讓體態自然回穩，進食的順序很重要，只要依照正確方式就能吃得安心又自在。反之，進食順序錯誤，就算進食少，體態還是會失控。
李婉萍在臉書「李婉萍營養師」發文表示，許多人有40歲後代謝變差、褲腰變緊的問題，在這個年紀「少吃、不吃，已經解決不了問題」，因為這時你的代謝和腸道健康，可能正默默走下坡。
想讓體態自然回穩，第一步是「吃飯順序要對：菜→蛋白質→澱粉」，依照規則才能穩定血糖，不讓多餘能量囤在腰腹，能量平穩、飢餓隨之感下降。李婉萍補充，很多人一早先吃麵包，此舉正是「血糖先衝再墜的元兇」，長期下來，就算沒吃很多，體態還是容易失控。
李婉萍隨文附上圖片提供「吃對順序」的範例：
早餐：燙青花菜加榛果油→無糖優格→雜糧饅頭夾蛋
午餐：醋拌海帶芽或黑木耳→香菇蒸雞腿→半碗糙米飯
晚餐：益生菌→紅蘿蔔炒菠菜→清蒸檸檬魚
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