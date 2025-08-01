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全聯芋頭季新品齊發 大全聯也買得到

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯芋頭季大爆發，13款甜鹹商品強勢登場。全聯／提供
全聯芋頭季大爆發，13款甜鹹商品強勢登場。全聯／提供

全聯芋頭季1日至28日正式登場，一口氣上架多達13款甜鹹商品，大全聯同步販售，讓芋頭控隨時可甜可鹹。美味堂攜手漁業署推廣國產水產，推出「小卷芋頭炊粉湯」、「浮水虱目魚羹」兩款新品；We Sweet推出「芋頭奶蓋布蕾」、「紫米芋泥磚」兩樣新款，預估可帶動芋頭熟食與甜點整體業績成長一成。

全聯身為本土企業，不遺餘力推廣在地食材，落實「健康食魚、美味在地」理念，拓展水產應用與商品多元性，美味堂與漁業署合作開發小卷芋頭炊粉湯、浮水虱目魚羹兩款熟食調理商品，嚴選台灣在地海味，特別邀請國民媽媽蔡季芳(阿芳老師)代言，簡單覆熱即可品嘗職人級家常美味。

小卷芋頭炊粉湯將經典產品芋頭炊粉湯升級，加入嚴選台灣海捕小卷和當季在地芋頭、時蔬，湯頭鮮甜，加熱一鍋鮮美海味即刻上桌，單袋原價179元，特價169元；台南經典小吃浮水虱目魚羹，以台南虱目魚熬煮鮮美湯頭，Q彈虱目魚羹丸讓人一口接一口，每袋原價79元，特價69元，在家就能超Chill享受道地台南味。

不只新品讓芋頭控淪陷，從主食、點心到小菜歷屆芋頭季熱銷品芋粿巧、芋頭肉圓、芋香海鮮派、古早味芋頭竹筍粥再次登場，特價69~129元，輕鬆搞定一桌芋頭佳餚，1日至28日購買美味堂小卷芋頭炊粉湯、浮水虱目魚羹、芋頭季系列商品、滷味及涼拌菜，任2件省10元，任3件省20元(單筆不累折，品項依全聯POS為主)，讓你越買越省。

不敢挑戰鹹芋頭，We Sweet用療癒芋頭甜點征服芋頭控的心，新品芋頭奶蓋布蕾精選台灣在地芋頭手工蒸煮成芋泥，保留微顆粒口感搭配法式布蕾，椰漿融合鮮奶油，風味創新升級，滑順不甜膩，單盒特價139元；新品紫米芋泥磚結合軟Q紫米與芋泥的綿密軟糯，打造豐富雙重口感，優惠價只要89元。此外，2024年芋頭季熱銷前三名芋泥冰心捲、芋頭涼糕、芋頭大福本檔也強勢回歸，還有芋見幸福千層、芋頭甜湯搶攻芋頭商機，滿足芋頭迷的所有想像。

全聯 甜點 水產

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