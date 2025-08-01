美國櫻桃大降價 受美中貿易戰影響台灣成「甜甜價」受惠市場

受美中貿易戰影響，台灣近期成為美國櫻桃外銷「轉單」熱區，加上美元貶值與盛產季來臨，美國櫻桃價格大跳水，平均每斤200元，創近20年來新低，吸引民眾搶購。相較以往動輒每斤超過300元高價，現在「甜甜價」親民許多。

嘉義市果菜市場表示，近期市場上美國櫻桃價格依空運或海運有所差異，空運貨雖仍較高但新鮮度佳，每斤約250元；海運櫻桃每斤甚至不到200元，每箱5至9斤不等，是目前熱銷進口水果之一。

除價格誘人，另關鍵因素是本地水果供應受創。風災豪雨重創雲嘉南重要水果產區，火龍果、芒果、香蕉、西瓜等瓜果損傷，外觀受損導致價格銷售量雙雙下滑，促使部分消費者轉向外觀佳、價格又實惠的進口水果。進口櫻桃憑藉「顏值高、價格甜」迅速擄獲消費者芳心。

進口水果業者指出，美國櫻桃價格驟降主因是中國對美國農產品課徵高達58%的關稅，造成美國供應商轉銷其他關稅較低市場，如台灣、香港與越南等地。台灣目前對美櫻桃為零關稅或低稅率，加上台幣升值，進一步降低進口成本，使市場價格大幅走低。

金融專家分析，今年美元指數由年初110下滑至目前約97，貶幅逾13%，使台幣購買力提升，間接拉抬進口商品價格下修空間。使得今年夏季成為近年來最適合「吃櫻桃」的季節。