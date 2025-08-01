大雷雨熱區擴大 台南市、高雄、屏東、台東示警區域曝
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、屏東縣、台東縣、高雄市，持續時間至上午11時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
台南市：新化區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區。
高雄市：大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區。
屏東縣：屏東市、潮州鎮、恆春鎮、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。
台東縣：卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉。
今天西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署說，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區、東南部山區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。
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