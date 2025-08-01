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不用住院！部桃啟用抗生素注射門診 減輕病房供給壓力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃啟用抗生素注射門診，減輕需注射患者的不便。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃啟用抗生素注射門診，減輕需注射患者的不便。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，為提升病人照護品質與醫療資源運用效率，8月起正式推動門診抗生素注射治療計畫」（OPAT），目的包括讓需長期靜脈注射抗生素的病患，能在不住院的情況下持續接受有效的治療。

桃園醫院院長楊南屏指出，透過OPAT計畫，病人不僅免除住院不便，也能兼顧生活品質與就醫便利，實踐「人本醫療」的核心精神。OPAT適用於多種感染性疾病，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等，只要經由醫師專業評估病情穩定，病患即可在門診定期接受抗生素注射，並配合正確的居家自我照護，以降低長期住院所帶來的不便與風險。

桃園醫院說明，醫院已建立一套完善的OPAT照護流程，由急診部、感染科、藥師與護理師組成的跨科別團隊，協同評估病患的治療條件、藥物使用安全性及療效；同時，專責個案管理師負責衛教與追蹤，確保病患在返家後仍能獲得持續照護與即時支援，有效降低感染惡化或治療中斷的風險。

楊南屏指出，此一制度化的門診抗生素注射計畫，使病患無需長時間留院，卻仍可享有與住院治療相當的照護品質，不僅有助於提升感染控制的成效，也能有效釋放病房資源，對病人及醫療體系皆是一大助益。他強調推動OPAT服務是桃園醫院邁向精準照護，與病人自主的具體實踐，未來將持續依臨床經驗與病人回饋調整優化，期能造福更多有感染治療需求的民眾。

病患 桃園 抗生素

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