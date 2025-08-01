獨／北市飯糰店反惡罷被出征到停業 現湧入「五星」業績還暴漲

北市大安區永康商圈飯糰店「深深永康制作所」先前因大罷免貼出支持藍委羅智強「不同意罷免」遭側翼出征，業者停業避風頭，第一波罷免投票結束後，前天首次開業，業者表示，收到很多支持跟五星好評，也感謝大家捧場，訂單幫增一倍。

北市大安區永康商圈一家飯糰店「深深永康制作所」因支持藍委羅智強、貼出不同意罷免文宣，遭灌負評無奈停業，而店家大罷免結束後，前天首次開店，不少支持者購買為其加油打氣，羅智強昨天也買下100個飯糰支持。

陳姓老闆表示，重新開業後，有很多支持者前來店裡打氣，訂單量也暴增一倍，不少民眾更到店裡加油打氣，笑稱是「因禍得福」，且有人沒訂到，還會特別跑到另外一間分店訂購。

陳姓老闆說，停業這段時間自己心境上也調適很多，從一開始有一點不悅、想不開，到後來看到很多人上網給予五星鼓勵，讓老闆感受到「人間有溫暖」，更有留言一星網友撤掉了評價，也讓他感受到「人間有溫暖，一切都雨過天晴」，他也感謝支持者，也對來購買民眾致歉，由於只有一人所以需要耐心等候。