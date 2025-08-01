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吳德榮：中南部致災雨還要下4天 估8/5轉晴

中央社／ 台北1日電

氣象專家吳德榮表示，今天到4日受季風低壓環流南側的西南季風影響，中南部為連日多雨、局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，預計5日季風減弱、北移，天氣轉趨晴朗穩定。

受西南風影響，易有短延時強降雨，根據中央氣象署網站，今天截至上午8時5分，累積雨量以屏東縣瑪家鄉239毫米最多，其他縣市部分，高雄市茂林區122毫米、嘉義縣大埔鄉99毫米，及台南市南化區78.5毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至4日受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中有小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，午後影響的範圍擴大。

他提醒，山區應防範坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水，而背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時天氣悶熱。

氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部攝氏24至37度、中部23至33度、南部25至32度、東部22至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5日太平洋高壓逐漸向西伸展，季風減弱、北移，天氣轉晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫降雨的機率。

他表示，6至8日各地為晴朗酷熱的盛夏，全台最高氣溫將達38度以上，提醒民眾注意防曬、防中暑。

颱風動態部分，吳德榮指出，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州近海、再向東北大迴轉。

雷雨 吳德榮

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