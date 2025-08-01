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失智者腦中最多！醫曝塑膠微粒「肉眼看不到」 7招降低風險

聯合新聞網／ 綜合報導
國外研究顯示，塑膠微粒無所不在，就連嚼口香糖也會把塑膠微粒吃下肚。 示意圖／ingimage
國外研究顯示，塑膠微粒無所不在，就連嚼口香糖也會把塑膠微粒吃下肚。 示意圖／ingimage

塑膠產品已成為現代人生活上不可或缺的產物，但不僅容易汙染環境，塑膠微粒也會造成人體健康的危害。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼就透露，國外一篇研究生活中無所不在的塑膠微粒，已悄悄進入人體，不僅累積在肝腎，甚至還出現在大腦，就連吃口香糖也會「中獎」，讓天天嚼口香糖的他趕緊戒掉。

蔡明劼醫師在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享了一篇研究，這篇研究在2025年3月發表在《Nature Medicine》，美國科學家首次在過世者遺體的大腦發現塑膠微粒（微塑膠與奈米塑膠，MNPs），以往常聽到塑膠微粒會累積在腎臟與肝臟，這次發現竟然會累積在大腦組織中，讓人震驚。

蔡明劼表示，「微塑膠」是比灰塵還小的塑膠碎片，肉眼根本看不到，而且在我們日常生活中無所不在，食物、水、空氣，甚至牙膏與化妝品中都有可能含有。蔡明劼說這些塑膠微粒會透過飲食、呼吸或皮膚接觸進入人體，然後累積在重要器官中，「經研究顯示，聚乙烯（polyethylene）是大腦中最常見的塑膠類型，它正是製作塑膠袋與食品包裝常見的材料」。

讓人震驚的是，失智症患者的大腦中，所發現的塑膠微粒竟是最多，而且還沉積在血管壁與免疫細胞中。蔡明劼說雖然還不確定塑膠微粒是否直接導致疾病，但進入人體器官，甚至可能影響大腦健康，就不再只是環保問題。

蔡明劼醫師也點出生活中，塑膠微粒的可能來源，例如喝瓶裝水或使用塑膠杯裝熱飲、吃用塑膠袋包裝的外帶便當、咀嚼含「塑膠膠基」的口香糖、洗衣時衣物釋出的塑膠纖維、呼吸空氣中的塑膠粉塵等。

蔡明劼表示，雖然很難避免，但可以透過以下的方式來降低風險：

1.改用玻璃或不鏽鋼餐具、杯子，特別是裝熱飲或熱食時。

2.減少使用塑膠袋、保鮮膜與塑膠外帶盒，多使用環保容器。

​3.少吃口香糖，尤其是含有「polyvinyl acetate」或「synthetic rubber」成分。

​4.少喝瓶裝水，多用濾水器處理自來水。

​5.減少吃高度加工食品，這類食物更可能在包裝或製程中接觸塑膠。

​6.選擇天然纖維衣物，如棉、麻，減少清洗時釋出塑膠纖維。

​7.常打掃，減少灰塵中可能的塑膠污染物。

失智症 塑膠微粒 吃口香糖

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