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偏強西南風影響至周日 賈新興估這天起環境再次有利颱風生成
西南風持續影響中南部，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天起至周日受偏強西南風影響，其中，明天至周日台中以南有連續降雨發生且易有局部較大雨勢發生的機率，午後其它地區有局部短暫陣雨。
他說，下周一至下周二西南風減弱，彰化以南有局部短暫陣雨，午後其它地區有局部短暫陣雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三，清晨雲林以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。下周四至下周五，午後台中以南山區有局部短暫陣雨。9日至10日，清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
短期氣候趨勢預測，賈新興表示，下周三起至9月5日，降雨轉偏乾的機率較高。今天起至8月28日，有利颱風生成環境暫歇息，29日起至10月上旬，環境再次有利颱風生成。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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