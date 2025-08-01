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驚見上風方向條狀回波 鄭明典：易致災特徵 因前方對應的雨區幾乎不動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
上風方向條狀回波。圖／取自中央氣象署網站
上風方向條狀回波。圖／取自中央氣象署網站

「上風方向條狀回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這也是一種容易致災的回波特徵，因為回波前方對應的雨區幾乎不移動。

中央氣象署針對台東縣、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至上午9時30分；大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、茂林區，屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉，台東縣卑南鄉、太麻里鄉、延平鄉、金峰鄉。

氣象署再針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，示警區域：屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉，台東縣達仁鄉，持續時間至上午9時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

山區暴雨通報，警戒區域：屏東縣霧臺鄉、三地門鄉，氣象署針對屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午10時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台東 屏東縣 大雷雨

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