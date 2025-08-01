天氣展望 氣象署：未來1季正常機率最高 不排除反聖嬰再發展

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，8月為台灣的盛夏季節，以晴朗炎熱的天氣型態為主，午後偶有局部雷陣雨。9月份為夏秋轉換時期，大陸冷高壓開始發展，氣溫逐漸下降。10月份進入秋季，東北季風天氣型態轉趨明顯，天氣也漸轉涼，同時中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會減少。

氣象署說，根據最新熱帶海洋和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫為正常狀態，預測未來一季仍以正常狀態的機率最高，部分系集成員預測反聖嬰於夏末秋初有再次發展的趨勢。

未來一季台灣地區氣溫、雨量預報，氣象署表示，預測未來一季台灣氣溫正常至偏暖；雨量方面，8月太平洋副熱帶高壓強度偏強，台灣附近呈明顯的反氣旋式環流，預測台灣雨量為正常至偏少；9月與10月太平洋副熱帶高壓減弱，台灣雨量以正常至偏多為主。

氣象署表示，西北太平洋8月平均有5.5個颱風生成，侵台颱風平均數0.9個。9月西北太平洋上颱風活動仍舊活躍，颱風生成平均數有5.1個，侵台平均數為0.8個。

7月西北太平洋有7個颱風生成，氣象署表示，多於氣候值的3.7個，其中丹娜絲及薇帕颱風均為台灣帶來顯著降雨。7月台灣主要受低壓帶、颱風及其外圍環流影響，各地有雨，影響期間氣溫明顯下降；其中5日至11日受丹娜絲颱風及低壓帶影響，全台皆有降雨；18日至22日受薇帕颱風外圍環流及低壓帶影響，東半部降雨明顯；26日之後受低壓帶及西南氣流影響，中南部地區降雨顯著。

統計至7月30日止，氣溫方面，全台為正常至偏低溫類別；雨量方面，全台各測站皆為多雨類別，其中成功、大武及蘭嶼站為同期最多雨。

展望未來一季（8月至10月）氣溫預報，模式預測台灣溫度正常至偏暖；雨量方面，8月太平洋副熱帶高壓強度偏強，台灣附近呈明顯的反氣旋式環流，預測台灣雨量為正常至偏少；9月與10月太平洋副熱帶高壓減弱，台灣雨量以正常至偏多為主。

8月至10月的逐月預報如下：

8月：第1周受低壓帶影響，台灣為西南風距平，有偏濕訊號，隨後太平洋副熱帶高壓增強，台灣附近為偏乾訊號。預測各地平均氣溫低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、50%、40%；雨量各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

9月：氣候上較為炎熱，午後偶有局部雷陣雨。預測各地平均氣溫低於、接近、高於氣候正常值的機率為10%、60%、30%；雨量各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。