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雨還沒下完！屏東、台東大雷雨 西南風明再增強 劇烈天氣至少到下周一

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天西南風影響，水氣仍偏多，中央氣象署發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說，今天苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，且有短延時強降雨，而中南部地區降雨最持續、明顯，仍有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部山區的雨勢可能來到豪雨等級以上，連日降雨，山區特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象，外出務必注意安全。

北部及宜花地區白天大多為多雲、感受高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨。大台北地區及其他山區，有局部大雨發生的機率。天氣不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天中南部及台東高溫約29至32度，其他地區則可以來到32至35度，因西南風沉降，大台北局部溫度會更高一些，外出多補充水分。澎湖陰時多雲短暫陣雨，氣溫27至30度；金門晴時多雲，氣溫28至32度；馬祖晴時多雲，氣溫28至32度。

明天西南風再增強，周日、下周一西南風偏強，易有短延時強降雨，苗栗以南有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二西南風逐漸減弱，水氣仍多，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周三高氣壓逐漸增強，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周四各地大多為多雲到晴，僅中南部地區有零星短暫雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至10日各地大多為多雲到晴、悶熱，注意午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

氣溫 豪雨 大雷雨

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