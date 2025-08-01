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中南部強降雨還有4天 粉專：下周太平洋高壓增強 把西南氣流推離台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西南氣流狀況持續，南部平地再次變成容易大雨的狀況。本報資料照片
今天西南氣流狀況持續，南部平地再次變成容易大雨的狀況。本報資料照片

今天西南氣流狀況持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，是會稍微減弱一點，不過這樣的轉變，會讓南部平地，再次變成容易大雨的狀況。而中南部強降雨，還有4天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部平地不排除雨勢可能比預報來的更大，不代表中南部山區就沒事，「山區仍然是強降雨訊號，最明顯的地方」，連同這幾天很可能迎來連降1周豪雨的狀況，絲毫還不能到放心的時候。另外，北部今天至周末午後雷雨的情況也會變多。

至於雨停的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計這波西南氣流會吹到下周初，屆時太平洋高壓終於要增強，把西南氣流推離台灣。總之，穩定好天氣在射程範圍內了，但黎明前的夜總是最黑，最後這多雨的4至5天，中南部民眾仍要多加小心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 西南氣流

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