台中昨單日降雨量歷史第7 專家：超越莫拉克颱風紀錄

昨天台中雨勢驚人，累積雨量可觀，是自2012年蘇拉颱風以來最大的單日降雨量，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，截至昨天下午5時30分的觀測資料來比較，昨天台中單日雨量351.5毫米，暫居歷史第7，超越莫拉克颱風紀錄。

吳聖宇表示，2008年7月18日卡枚基颱風，最大60分鐘雨量120.0毫米，為上午7時發生；最大10分鐘雨量20.0毫米，為清晨5時4分發生；單日雨量：476.9毫米。2012年8月2日蘇拉颱風最大60分鐘雨量54.0毫米，為下午12時1分發生；最大10分鐘雨量13.0毫米，為下午12時51分發生；單日雨量：465.2毫米。

至於昨天豪雨，吳聖宇表示，台中最大60分鐘雨量62.5毫米，為清晨4時30分發生；最大10分鐘雨量14.5毫米，為上午9時20分發生；單日雨量351.5毫米（截至昨天下午5時30分）暫居歷史第7位，超越2009年8月9日莫拉克颱風紀錄的347.4毫米。

吳聖宇表示，昨天的降雨強度（60分鐘雨量、10分鐘雨量）的確比蘇拉颱風要來得大，但仍差距卡枚基颱風有一段距離，單日降雨量則已經排進歷史第7位，距離歷史第6位386.4毫米（1932年颱風西南氣流）也不遠了。