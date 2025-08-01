快訊

對等關稅最後倒數！白宮：未獲通知國稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

彭博：川普喜歡贏家 賴清德現在一點都不像

西南季風挾大量致災降雨…中南部劇烈天氣直到下周一 再轉酷熱盛夏

聽新聞
0:00 / 0:00

台中昨單日降雨量歷史第7 專家：超越莫拉克颱風紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨天台中雨勢驚人，累積雨量可觀。圖／取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
昨天台中雨勢驚人，累積雨量可觀。圖／取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

昨天台中雨勢驚人，累積雨量可觀，是自2012年蘇拉颱風以來最大的單日降雨量，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，截至昨天下午5時30分的觀測資料來比較，昨天台中單日雨量351.5毫米，暫居歷史第7，超越莫拉克颱風紀錄。

吳聖宇表示，2008年7月18日卡枚基颱風，最大60分鐘雨量120.0毫米，為上午7時發生；最大10分鐘雨量20.0毫米，為清晨5時4分發生；單日雨量：476.9毫米。2012年8月2日蘇拉颱風最大60分鐘雨量54.0毫米，為下午12時1分發生；最大10分鐘雨量13.0毫米，為下午12時51分發生；單日雨量：465.2毫米。

至於昨天豪雨，吳聖宇表示，台中最大60分鐘雨量62.5毫米，為清晨4時30分發生；最大10分鐘雨量14.5毫米，為上午9時20分發生；單日雨量351.5毫米（截至昨天下午5時30分）暫居歷史第7位，超越2009年8月9日莫拉克颱風紀錄的347.4毫米。

吳聖宇表示，昨天的降雨強度（60分鐘雨量、10分鐘雨量）的確比蘇拉颱風要來得大，但仍差距卡枚基颱風有一段距離，單日降雨量則已經排進歷史第7位，距離歷史第6位386.4毫米（1932年颱風西南氣流）也不遠了。

雨量 蘇拉颱風

延伸閱讀

中南部大雨還沒結束！吳聖宇：周六起恐出現第二輪降雨高峰

竹節草颱風外圍西南風影響 吳聖宇：今晚起台中以南再一波強降雨

吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

大雨一直下到何時？吳聖宇揭「此時」才恢復典型夏季型天氣

相關新聞

西南季風挾大量致災雨 吳德榮：中南部劇烈天氣至下周一 再轉酷熱盛夏

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地...

國家級警報響！ 大雷雨炸屏東 牛角灣溪暴雨恐溪水暴漲

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時；示警區域：屏東縣萬巒鄉、瑪家鄉、內...

台中昨單日降雨量歷史第7 專家：超越莫拉克颱風紀錄

昨天台中雨勢驚人，累積雨量可觀，是自2012年蘇拉颱風以來最大的單日降雨量，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天...

1年藥費150萬…失智新藥「欣智樂」 健保不給付

食藥署今年核准「樂意保」、「欣智樂」兩款失智症新藥，提供早期阿茲海默症患者使用，但新藥一年就要一五○萬元，不是所有人都能...

不想動只想躺…7招防老年衰弱症

78歲的葉太太近來老是想睡覺，之前會到公園走走，和老朋友聊聊天，現在也懶得出門了，家人發現她的異常，問她是否身體不舒服，...

健康主題館／睡眠呼吸中止症 不治療增心血管罹病率

別以為打鼾不是件大事，推估台灣約45％以上成年人會打鼾，研究顯示，睡眠呼吸中止症患者罹患心血管疾病、中風等風險高於一般人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。