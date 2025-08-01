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西南季風挾大量致災降雨…中南部劇烈天氣直到下周一 再轉酷熱盛夏

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西南季風挾大量致災雨 吳德榮：中南部劇烈天氣至下周一 再轉酷熱盛夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

氣象署針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時45分。示警區域：屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉，台東縣金峰鄉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量致災雨，其中並有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，午後影響的範圍擴大。山區應防範坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

溫度方面，他說，未降雨時、天氣悶熱。今天北部24至37度、中部23至33度、南部25至32度、東部22至35度。

下周二太平洋高壓逐漸向西伸展，吳德榮表示，季風減弱、北移，天氣轉晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下周三至下周五各地為晴朗酷熱的盛夏，全台最高氣溫將達38度以上，要注意防曬、防中暑。

至於颱風動態，吳德榮表示，氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州近海、再向東北大迴轉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式下周一20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，季風低壓環流南側的西南季風仍通過台灣附近，大氣不穩定。氣象署颱風路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州近海、再向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式下周一20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，季風低壓環流南側的西南季風仍通過台灣附近，大氣不穩定。氣象署颱風路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州近海、再向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄

豪雨 屏東縣 氣象署

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