台灣文博會「水風景」開箱 四大展區交流飲食、書籍、影像與神祕信仰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣文博會展區「接海之島」以影像與巨型編織裝置交織的空間氛圍，展出24部橫跨年代的影像、7位藝術家與攝影師作品，以及近40本主題書籍。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會展區「接海之島」以影像與巨型編織裝置交織的空間氛圍，展出24部橫跨年代的影像、7位藝術家與攝影師作品，以及近40本主題書籍。記者陳宛茜／攝影

走進台灣文博會「有河之靈」展區，藝術家簡靖芳的刺繡作品「夜祭」，彷彿清晨窗邊陽光的線條，隱藏著西拉雅族祭典的神秘力量。

而台北木偶劇團的「水鬼請戲」，以布袋戲和光影詮釋水中舞台與陰陽兩界，也以嶄新的手法翻轉了民間傳說「抓交替」。展場盡頭，邀請觀眾用手機寫下你的心願，隨著水燈悠悠晃盪於樂團「同根生」的歌聲之中。

以「水風景」為年度主題的2025台灣文博會，8月2日至11日於台北松山文創園區及南港展覽館登場。文化部昨搶先開箱文化策展區亮點，從展覽裝置、沉浸體驗、地方選品到串聯活動，邀請觀眾用五感探索台灣獨有的水文化。

文化策展之區分為四大主題。「接海之島」以影像與巨型編織裝置交織的空間氛圍，展出24部橫跨年代的影像、7位藝術家與攝影師作品，以及近40本主題書籍。展區採開放式策展結構，鼓勵觀者隨意遊走於不同的影像之中，自由詮釋。你可以流連於上世紀玉女明星唐寶雲的電影「養鴨人家」，也可以震撼於紀錄片中退潮時百人撿蚵的盛況。

接著走進「穿霧之境」，觀眾彷彿置身於高山霧林之中，腳下的葉子沙沙作響，而林間放置著一本本書和展品，歡迎你彎下腰拿取，走進一個嶄新的知識之林。而「有河之靈」展區觀眾彷彿置身原住民、平埔與漢人多元的信仰及傳說中，還能親手點亮一盞水燈，讓心願隨著水傳遞出去。

文博會的地方展館已形成特色。有別於過去以單一縣市為主題的形式，今年的地方特選館「台灣萬水」地方特選館，設計以22縣市地方風土、百大文化基地為核心主題，由策展人及團隊精選的102件地方特產，從咖啡包到海鮮醬，每個物件都是一個小劇場、訴說在地的水土故事。如以彰化縣濁水溪畔傳統工藝「籠仔篙」為靈感的設計感小夜燈、以水庫淤泥再生土製成的「柿子說」香氛器皿。

●逛展之外，今年還能邊走邊玩，「水路秘境走讀」由文化工作者親自帶路，從松山文創園區及南港展覽館雙展區分別出發，一起追尋水與城市的故事。更多資訊請見2025台灣文博會官網或臉書專頁。

台灣文博會展區「穿霧之境」，觀眾彷彿置身於高山霧林之中。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會展區「穿霧之境」，觀眾彷彿置身於高山霧林之中。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會「有河之靈」展區中藝術家簡靖芳的刺繡作品「夜祭」。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會「有河之靈」展區中藝術家簡靖芳的刺繡作品「夜祭」。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會「有河之靈」展區中藝術家簡靖芳的刺繡作品「夜祭」。記者陳宛茜／攝影
台灣文博會「有河之靈」展區中藝術家簡靖芳的刺繡作品「夜祭」。記者陳宛茜／攝影

觀眾 藝術家

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