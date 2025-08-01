去年兒童交通死傷 逾1.2萬人

行人交通事故頻傳，根據交通部道安委員會統計，兒童交通事故死傷人數逐年攀升，去年竟有高達一萬二○三七名兒童因交通事故釀死傷。靖娟基金會執行長許雅荏直言，交通部身為主管機關應當負責。

根據交通部統計，去年交通事故共卅九點三萬件，造成二九二○人死亡，其中行人有三六六人，雖較前一年減七十三人，減幅百分之二點四一，不過仍較政院訂下整體死亡人數下降百分之五的目標差距甚大。

其中，兒童交通事故死傷人數也居高不下，一路從二○一八年的九二一九人，上升至去年的一點二萬多人。審計部因此要求交通部研謀善策，並偕同地方政府持續滾動檢討相關交通安全政策。

還路於民行人路權促進會表示，中央在交通工程、教育、監理與執法上的法規不足，導致地方政府在推動安全措施時受限重重，像是汽車透光率規範打假球、考訓缺乏行人停讓與互動觀念、記點制度閹割等，再加上駕駛人再教育不足，導致以車為本觀念難以扭轉，這些都造成行人環境難以完善，讓家長只能依賴汽機車接送，陷入惡性循環。

交通部說明，將持續協助成效落後市縣改善，另針對兒童交通問題，已研提相關法規與政策，去年修正標誌標線相關規定，畫分學區範圍，並陸續完成各項行人交通安全設施，像路口改善、校園周邊改善等，後續也會加強成人駕駛的教育宣導。