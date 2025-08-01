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獎勵鼻胃管移除 將放寬適用對象

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

全台超過四十萬人仰賴鼻胃管進食，尤其住宿機構過半數住民過著「象鼻人生」。有鑑於鼻胃管族群人數逐年增加，衛福部健保署於二○二二年推動移除鼻胃管計畫，然而成效低於預期，健保署長石崇良昨在立院表示，未來將擴大適用對象，從使用鼻胃管三個月，放寬至一個月，並納入住宿型機構，預估年底上路。

健保署統計，二○二三年逾廿一萬人使用鼻胃管，再加上住宿機構、護理之家等住民使用狀況，預估全台管餵人口達四十五至五十萬人。依健保署獎勵計畫，每人次獎勵三千點（每點約○點九元），粗估每年將有一萬多人受惠，但二○二二年六月至今年三月，僅六四九人達標，距離目標遙遠。

國民黨立委廖偉翔表示，拔管成功三大要素包括早期吞嚥評估、跨專業復能、機構照護人員訓練。

廖偉翔說，這些內容都需要政府予以獎勵、補助，才能提升計畫執行成效。建議年底前完成住宿機構人員訓練課綱，一一五年拔管獎勵點數提高至少一點五至二倍，並檢討拔管目標巨大落差的原因。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部長照司正在規畫中，協助民眾移除鼻胃管，讓被照顧者能夠自行進食，未來也會加強透過專業的語言治療師以及輔具協助吞嚥。

石崇良表示，獎勵鼻胃管移除計畫執行狀況確實不佳，目前檢討中，並進行專家會議，將會有兩大改變方向，包括放寬適用對象，留置鼻胃管三個月縮短為一個月，以及納入住宿型機構，這部分會與長照基金一起合作，透過專家會議、共擬會議，推算時程可望年底前上路。

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