1年藥費150萬…失智新藥「欣智樂」 健保不給付

食藥署今年核准「樂意保」、「欣智樂」兩款失智症新藥，提供早期阿茲海默症患者使用，但新藥一年就要一五○萬元，不是所有人都能負擔，各界盼納健保。不過健保署長石崇良表示，「欣智樂」經專家會議討論，已確定不建議健保給付，「樂意保」則是本月提出申請，預計明年第一季才會有審議結果。

立法院社福衛環委員會昨請衛福部就「因應二○二六失智症防治照護政策綱領二點○升級三○點，盤點、檢討及精進台灣失智症預防、照護、用藥等政策」進行專題報告，其中民進黨立法委員劉建國、李坤城質詢時，都關注失智新藥能否健保給付。

石崇良表示，欣智樂不建議納入健保，主要是新藥適用對象有限，僅針對阿茲海默症，且為早期輕症患者，用藥前要詳細評估，排除曾中風、有微出血點、帶有APOE4基因者等，避免出現腦水腫、腦出血等副作用，費用昂貴也是一大問題。

石崇良指出，欣智樂經專家會議討論，雖已完成臨床三期臨床試驗，但追蹤時間不夠久、長期效益不明顯、藥價高昂。另參考英國、澳洲、加拿大等國際醫療科技評估中心均未建議支付使用，決議「不建議納入健保給付」。

另款「樂意保」 尚待審議

另一款新藥樂意保，石崇良說，因七月才申請健保給付，預計要先進入醫療科技評估四十五天，完成審議流程，明年第一季才有結果。

失智症協會秘書長陳筠靜表示，新藥在台上市，確實許多民眾諮詢，但因限制條件太多，真正進行評估的人不多。用藥目的是延緩病程，藥物效果仍需時間跟證據，民眾應把重心放在日常習慣調整、保持健康生活方式，有助於延緩疾病退化。