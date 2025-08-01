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凱基金控捐2千萬 投入風災重建

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
凱基金控投入救災重建兩千萬元，以行動守護家園。圖／凱基金控提供
凱基金控投入救災重建兩千萬元，以行動守護家園。圖／凱基金控提供

丹娜絲颱風重創台灣中南部，凱基金控昨天宣布透過旗下「財團法人凱基社會福利慈善基金會」，集團將捐贈兩千萬元，與集團志工同仁一起提供多面向的關懷與急難救助，為受災民眾送上溫暖與支持，展現凱基集團公益關懷精神以及行動力。

凱基金控旗下凱基人壽於風災第一時間即啟動保戶關懷機制，推出五大紓困措施，包括「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」以及「旅平險彈性調整」，確保受災民眾能獲得即時安心的保險支援。民眾可透過業務員、客服專線0800-098-889，或洽各地服務中心獲得協助。

此外，針對風災農損嚴重的嘉南地區，凱基人壽在公司內部發起「颱風無情 凱壽有愛」的員工愛心認購災區食材活動，同步也透過員工餐廳進行採購，首批已認購台南白河災區的小農蓮藕，將以持續性的行動溫暖受災農民的心，一同度過難關。

凱基銀行則針對受災情影響而面臨繳款困難的貸款及信用卡客戶，提供減免、降息或緩繳等紓困措施。

至於凱基銀行的非本行客戶，只要提出受災證明，凱基銀行也提供一八○天免息的紓困貸款，減輕受災戶財務壓力。

凱基金控及旗下子公司秉持企業社會責任，持續串聯集團資源與志工力量，並與政府及社會各界共同努力，落實即時、在地且具溫度的公益行動，守護需要幫助的民眾，期盼能與災民攜手早日重建家園，恢復正常生活。

凱基 受災戶 丹娜絲颱風

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