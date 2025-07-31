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彰基獲服務業評鑑醫院銀牌獎 堅守醫療初心拒當商業競技場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基今天舉辦「2025感動服務分享會」，宣示以病人為中心，分享醫療與服務品質深耕成果。圖／彰基提供
彰基今天舉辦「2025感動服務分享會」，宣示以病人為中心，分享醫療與服務品質深耕成果。圖／彰基提供

彰化基督教醫院榮獲今年「台灣服務業大評鑑」醫院類銀牌獎肯定，皮膚部章詠鈞醫師也榮獲「服務尖兵獎」，彰基醫學中心今天舉辦「感動服務分享會」時，總院長陳穆寛強調，醫療不是服務業，彰基不追求「顧客至上」的商業邏輯，也不應讓醫療現場變成利潤導向的競技場。

彰基指出，台灣服務業大評鑑為全國指標性服務評比活動，邁入第14屆，動員專業神秘客團隊，針對全台31個業種、396家企業進行現場訪查，接觸2,264位服務人員，整體評比過程嚴謹，具高度公信力，彰基展現醫療專業與優質服務，能脫穎而出，獲得銀牌肯定。

彰基今天舉辦的「感動服務分享會」，分為「優質服務個人獎」、「彰基感動服務之星」、「服務天使獎」與「優質服務典範獎」等四大獎項，共計15位醫護及行政同仁獲獎。

彰基董事長兵政隆牧師表示，彰基獲獎的成就歸功於全體同仁在各職位上長期堅守崗位，秉持同理心與耐心，展現出感動服務的核心價值。同時呼籲彰基員工重視自我健康照顧與培養家庭關係，因為「生活與工作取得平衡，才能在職場上有更好的表現」。

總院長陳穆寬指出，獲表揚的傑出同仁，是在重新肯定「為何而做」的初心。他並強調，醫療不是表演、不靠誇張話語，而是對病人真誠關懷與日復一日默默耕耘的實做；感動服務的價值，不在於說得多動聽，而在於做得多用心。

陳穆寬說，醫療不是服務業，彰基不追求「顧客至上」的商業邏輯，也不應讓醫療現場變成利潤導向的競技場。病人不是商品，不是數字，更不是賺錢的工具，病人是要謹慎看顧、誠實陪伴、用愛守護的對象。

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