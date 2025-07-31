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豪雨釀高雄多處農損 農業部公告救助地區與品項、延長申請期限

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今公告高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區農產業全品項（稻米除外），以及林業森林副產物-竹筍（麻竹、桂竹）為救助地區。圖/農業部提供
農業部今公告高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區農產業全品項（稻米除外），以及林業森林副產物-竹筍（麻竹、桂竹）為救助地區。圖/農業部提供

0728豪雨侵襲高雄地區，導致多處交通中斷，考量氣候狀況仍不佳，為了讓農漁民有充足時間優先防災及重建，並有足夠的申請救助時間，農業部今天函知高雄市政府，對於丹娜絲颱風及0728豪雨，得依行政程序法在大雨結束後的10日內，受理農民申請農業天然災害救助。

此外，農業部參考氣象資訊及訂定的天氣參數，經專家會議決議，農業部今主動公告高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區農產業全品項（稻米除外），以及林業森林副產物-竹筍（麻竹、桂竹）為救助地區，後續也將視各地災損狀況滾動檢討公告。

農業部呼籲，請受災農民在公告期限內備齊資料，到公所申請現金救助；有復耕、復建資金需求之農民，農業部也提供農業天然災害低利貸款，以協助受災農民度過難關。

截至今天下午5時，全台農業產物及民間設施估計損失計1億259萬元。

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