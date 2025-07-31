聽新聞
0:00 / 0:00
豪雨釀高雄多處農損 農業部公告救助地區與品項、延長申請期限
0728豪雨侵襲高雄地區，導致多處交通中斷，考量氣候狀況仍不佳，為了讓農漁民有充足時間優先防災及重建，並有足夠的申請救助時間，農業部今天函知高雄市政府，對於丹娜絲颱風及0728豪雨，得依行政程序法在大雨結束後的10日內，受理農民申請農業天然災害救助。
此外，農業部參考氣象資訊及訂定的天氣參數，經專家會議決議，農業部今主動公告高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區農產業全品項（稻米除外），以及林業森林副產物-竹筍（麻竹、桂竹）為救助地區，後續也將視各地災損狀況滾動檢討公告。
農業部呼籲，請受災農民在公告期限內備齊資料，到公所申請現金救助；有復耕、復建資金需求之農民，農業部也提供農業天然災害低利貸款，以協助受災農民度過難關。
截至今天下午5時，全台農業產物及民間設施估計損失計1億259萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言