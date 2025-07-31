雨下不完...周六西南風再增強！中南部「下到紅紫」 南部山區嚴防豪雨

西南風今雖稍為減弱，但台灣附近水氣仍旺盛，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，資深預報員趙竑表示，今、明2天中南部仍有大雨或豪雨，周六至下周一又有一波西南風增強，除中南部會有大雨或豪雨，南部山區也要嚴防豪雨等級以上降雨。

根據氣象署統計今0時至晚間8時累積雨量，屏東累積雨量達317毫米、南投349.5毫米、嘉縣366.5毫米、台中369毫米、高雄458毫米。

趙竑說，受到西南風影響，琉球南方至中南半島對流旺盛，台灣附近尤其中南部對流發展明顯，目前降雨集中在彰化以南、花東地區，而這些地區伴隨明顯降雨，時雨量有機會接近40毫米，提醒民眾慎防短延時大雨；花東地區雖因對流造成過山降雨，但降雨情況並無中南部迎風面明顯。

針對未來1周天氣，趙竑指出，今晚8時至明早8時，受到偏西南風影響，中南部斷斷續續仍有降雨狀況，部分地區有大雨或豪雨等級降雨。

周五（8月1日）早上8時至晚間8時，熱力作用及西南風加成，「中南部降雨會比今晚更多」，中南部求其山區、近山區會有局部大雨或豪雨，而大台北地區、其他山區受到熱力作用加成影響，需留意午後雷陣雨。

周五晚間8時至周六（8月2日）早上8時，降雨熱區集中在迎風面的中南部；從周六起，由於又有另一波西南風增強，各地整體雨量再度明顯增加。

趙竑表示，周六西南風增強，周日至下周一（8月3日、4日）受到西南風影響，台灣附近降雨明顯，尤其中南部地區、苗栗以南需留意大雨或局部豪雨，南部山區也要慎防豪雨等級以上降雨。而這樣的天氣要等到下周二（8月5日），降雨才會逐漸趨緩。

溫度部分，趙竑說，今天下午2點，新竹以北、宜蘭出現34、35度高溫，其他地區高溫也有約32、33度。今天觀測到最高溫位於新店，高溫達37度，而台北文山區高溫36.8度次之，基隆暖暖、桃園高溫也有36.1度；趙竑說明天西南風減弱，溫度不會像今天這麼熱。