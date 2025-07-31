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健康主題館／睡眠呼吸中止症 不治療增心血管罹病率

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
台灣約有45%以上的成年人會打鼾，打鼾為睡眠呼吸中止症的症狀之一，而睡眠呼吸中止症並非無法治療，可透過配戴正壓呼吸器改善。圖／AI生成
台灣約有45%以上的成年人會打鼾，打鼾為睡眠呼吸中止症的症狀之一，而睡眠呼吸中止症並非無法治療，可透過配戴正壓呼吸器改善。圖／AI生成

別以為打鼾不是件大事，推估台灣約45％以上成年人會打鼾，研究顯示，睡眠呼吸中止症患者罹患心血管疾病、中風等風險高於一般人，死亡風險增加約2.5倍。台大醫院睡眠中心主任許巍鐘表示，台灣男性打鼾率高於女性，多數男性未將打鼾當一回事，對外求助機率低，父親節將至，大家應多關心身邊男性的健康，如果打鼾且影響生活，應立即就醫改善。

一位40多歲業務主管，因應酬拚事業，體重扶搖直上，夜晚開始出現如雷貫耳的鼾聲、且精神一天比一天差，但他不以為意，直到差點錯失千萬大單，險丟工作，才驚覺事態嚴重，前往就醫。經檢查發現，他罹患中重度睡眠呼吸中止症，經正壓呼吸器輔助治療後，白天終於重拾精神。

打鼾關乎睡眠呼吸中止症

許巍鐘指出，打鼾是睡眠呼吸中止症的表現症狀，台灣40歲以上男性罹患睡眠呼吸中止症風險是女性9倍，男性常將睡不好歸咎於壓力或短暫情緒反應，忽略可能是睡眠呼吸中止症，影響睡眠品質。

許巍鐘說，睡眠呼吸中止症患者入睡後，因上呼吸道塌陷阻塞造成缺氧，即使睡滿8小時，睡醒後常常會感到疲累、影響日間工作，長久下來，增加罹患高血壓、心肌梗塞、血糖異常、身體發炎指數上升等風險，缺氧更加速大腦中β-類澱粉蛋白與Tau蛋白堆積，提高失智與腦部退化風險。

正壓呼吸器治療可改善

許巍鐘指出，睡眠呼吸中止症可透過正壓呼吸器治療，睡眠時透過面罩持續傳送穩定氣流到上呼吸道，撐開阻塞的氣道，保持呼吸道暢通，避免呼吸中斷，睡得好，不僅能改善生活品質，更能降低罹患失智症的風險。

睡眠技師洪曉菁說，許多民眾配戴呼吸器前都擔心戴不住，睡覺期間恐因不適感而扯下，可運用以下3種方法提升配戴舒適感：

1.正確期待：臉上多了面罩，初期一定不適應，但如同戴眼鏡一樣，經過幾天身體自然適應。

2.選擇專業品牌：配戴初期，需時常調整面罩，包含使用方式、適合自己的溫、濕度等，選擇容易聯絡、服務的品牌，方便隨時提供協助。

3.習慣感受：就寢前可先將面罩配戴在臉上，使身體先習慣，降低不適應感。

睡眠 風險 壓力

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