林保署修法 放寬漂流木撿拾規格、容許小型車輛載運

去年數個颱風襲台，造成大量漂流木堆積於花蓮海岸事件，為加速漂流木清理與擴大民眾撿拾需求，農業部林業保育署修正「處理天然災害漂流木應注意事項」，除延續「原則准許、例外禁止」的基本精神，更進一步明確訂定漂流木自由撿拾期間條件、放寬可撿拾木材範圍與搬運方式，並允許在自由撿拾過程中裁切搬運，協助民眾處理實務上原木及殘枝切割需求。

林業保育署表示，新制明訂自各縣市公告指定起始日起，至交通部中央氣象署發布「下次陸上颱風警報」為止，民眾可自由撿拾公告區域內的漂流木。公告自由撿拾期間如經發布豪雨特報且有民眾撿拾安全疑慮者，授權當地縣（市）政府得緊急終止自由撿拾，兼顧災後應變需求及氣候風險管理。

修正後，民眾可自由撿拾經屬地機關認定「不具標售價值」的漂流木，取消以往對於原木殘材尺寸(單支長度2公尺且末徑小於20公分)與重量(單支不便量測尺寸，重量小於50公斤)的限制。林業保育署指出，修正規定仍維持禁止使用機具直接進入野溪或河川搬運漂流木，但在符合水利法相關規定下，容許民眾在河川範圍得以使用小型自用車輛載運漂流木，行駛於現有水防道路、便橋或越堤道路等特定道路。

此外，考量漂流木堆置現場的規格不一，多有單支超逾2公尺或重量大於50公斤而禁止民眾撿拾情形。經林業保育署檢討修正，容許民眾在開放撿拾清理過程，允許使用鏈鋸等工具自行裁切，以方便搬運與載運，除避免大型木材遺留造成安全或環境風險外，也可加速現場漂流木清理。

林業保育署指出，本次注意事項修正係針對實務執行中遇到的困難進行通盤檢討，期望透過簡化作業流程與引導民眾參與，共同提升災後漂流木清理效率，並兼顧國有財產管理原則與民眾使用需求，打造公私協力高效率且具韌性的災後應變處理模式。

林業保育署也提醒，開放漂流木自由撿拾的區域，均在國有林區域外的河川、出海口或海（灘）岸等地點；至於國有林區域溪流、河川的漂流木（竹）並未開放自由撿拾，請民眾切勿擅自撿拾，以免觸法。