不想動只想躺…7招防老年衰弱症

78歲的葉太太近來老是想睡覺，之前會到公園走走，和老朋友聊聊天，現在也懶得出門了，家人發現她的異常，問她是否身體不舒服，她說沒有，只是不想動，走路乏力，總想上床躺一躺。家人覺得不對勁帶她看醫師，在多方檢查及評估之後，診斷為「衰弱症」。

衰弱是臨床上可識別的生理儲備能力減少和易受傷性的增加，造成廣泛性不利於健康的後果。衰弱的主要概念有兩種：

1.衰弱是一種症候群：其特徵是疲憊、肌力（握力）減退、行動（行走速度）變慢、身體活動量減少和體重減輕。若不存在以上特徵，則為「健壯」；若存在一兩個特徵，則為「衰弱前期」；若存在三到五個特徵，則為「衰弱」。所有五個特徵都出現，表示身體狀況已有重大轉變，死亡風險急劇上升，逆轉的機會不大。

2.衰弱是健康缺陷的累積：評估健康缺陷，取決於起因和可用資訊，例如周全性老年評估、疾病診斷、電子病歷或生物標記，健康缺陷包括認知和身體障礙、殘障、營養不良和實驗室檢查異常。

衰弱程度可以透過衰弱指數來量化，衰弱指數是指存在的缺陷數量占評估的缺陷總數的比率，其中評估的缺陷總數至少需評估30個項目。

衰弱的防治方法，包括食物營養攝取均衡、抗力性運動、預防動脈硬化、避免獨居、限制疼痛、打太極拳或平衡運動、每年健康檢查等7項。

老人有衰弱的情形，建議家人陪同就醫治療。運動、口服營養補充以及周全性老年評估，能對衰弱症產生正面的影響。運動介入通常是每周1至4次、每次30至60分鐘的有氧運動和肌肉強化訓練，或是瑜伽和太極拳，這些運動會增強身體活動度和肌肉力量，改善日常活動力並減少跌倒，提升生活品質。