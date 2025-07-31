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誤認洗腎貧血 竟患大腸癌第3期

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

一位50多歲長期洗腎患者，一直有貧血症狀，他自認應該是「腎性貧血」。直到醫師發現，患者就算打完3個月紅血球生成素療程，貧血也沒有改善，轉介至消化內科檢查才發現，其貧血主因竟是大腸癌第3期，所幸癌細胞僅部分轉移至淋巴，即時給予治療後，目前恢復良好。

台灣洗腎人口超過9萬人，洗腎病人因為腎臟功能減退，導致紅血球生成素（EPO）下降，減少紅血球的產生，容易導致貧血，這種由慢性腎臟病（CKD）引起的狀況稱為腎性貧血，一般可藉由施打紅血球生成素改善。

北醫附醫腎臟內科主治醫師陳靜怡表示，腎性貧血嚴重度和腎功能損害的程度呈正相關，據統計，剛剛接受洗腎治療的第5期慢性腎臟病患者，超過8成以上都有腎性貧血，但通常打完3個月的紅血球生成素療程，貧血狀態都會改善。

北醫附醫消化內科主治醫師陳文昭說，許多洗腎腎友出現貧血症狀，常不以為意，等到發現是其他疾病引起的貧血，常常已是晚期。除了大腸癌以外，貧血也可能是胃癌警訊，有位80多歲老奶奶，同樣也是洗腎患者，雖然有固定施打紅血球生成素，但仍有貧血現象，近期常感受到腹部不適、疲倦、走路會喘，甚至排黑便，經檢查竟然是胃癌。

陳文昭說，消化道從食道到肛門等各個部位都可能出血，許多消化道疾病一開始的症狀就是貧血。洗腎等腎功能不佳的病人，容易在消化道出現血管異常增生，通常增生在表淺部位，常因吞食食物磨破增生血管引發出血，進而導致貧血。由於兩種情況都會出現貧血，可能讓洗腎病人忽視消化道疾病的警訊。

陳文昭建議，洗腎病人若長期出現貧血等症狀，應保持警覺，留意排便情形及糞便顏色形狀，若有異狀應與醫師討論；50歲到74歲的民眾，可善用2年1次的免費糞便潛血檢查篩檢。

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