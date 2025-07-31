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8月徵文主題 我最需要的退休力

聯合報／ 本報訊

今年台灣將進入超高齡社會，老後人生需要及早準備，聯合報開啟國民退休準備工程，以財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為五大核心能力，您的退休力哪一項最強？哪一項必須急起直追？與過去相比是進步還是退步？歡迎與我們分享。

「六種動物測驗你的退休力」，今年做了嗎？請掃描下方QRcode，測量您的分數、代表動物或雷達圖，請告訴我們這一年來對退休力的準備與領悟。

作品以500字為度，請附指標分數或雷達圖的截圖，8月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用，恕不退稿，採用文章及照片同時選登健康版及聯合新聞網（udn.com），收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

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