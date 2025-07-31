健康你我他／社會連結不足 獨樂不如眾樂

第二次參加聯合報六種動物退休力檢測，比兩年前多了11分，但仍然落在「翩翩蝴蝶」。增加的分數主要是「健康」項目，今年我開始著重運動，除了響應「要活就要動」的理念之外，還想消除跟了我20多年的啤酒肚。

五項核心能力中，我的「社會連結」準備最不足，相較於其他4項高於整體平均分數，30分實在是不成比例。健康版網站建議「退休前應建構工作以外的人際關係，參加社團，結交不同世代、不同生活圈的朋友，以興趣會友，慢慢建立新的人際關係。也可以投入社會服務…，從自己擅長的事情開始投入」。儘管相當贊同，但我最強的是「獨立自在」，而且高達滿分，很可能顧此失彼，或者活在自己的小天地之中。

譬如網站建議的毛小孩，我總覺得狗兒只能在狗爸媽有空的時候，才能出門放風和排泄，脖子還要栓上狗鍊，被牽著走，待遇和人類還是有所差別。

偶爾看見極地雪橇犬哈士奇在街道上長伸舌頭，真懷疑是否室內必須全年吹冷氣？至於可愛的貓咪，人人討喜，但比狗兒的活動範圍還要小，唯獨大小便不必看人臉色。種種的考量，使得我尚未做好飼養寵物的心理準備。

無論如何，我會朝著「社會連結不足」的面向努力，畢竟退休力的幸福要自己創造，獨樂樂不如眾樂樂。