誠品書店推動漫祭 台漫亮相300公尺名場景之路

誠品書店明天起首次串連全通路舉辦「誠品動漫祭」，並在全台最長書街誠品R79推出長達300公尺的漫畫名場景之路，包含阮光民、高妍、常勝等多名台灣漫畫家作品皆於其中亮相。

誠品書店今天發布新聞稿表示，漫畫名場景之路中，集結台灣漫畫家的12部超人氣台漫鉅作打造主題櫥窗，包括獲日本國際漫畫獎銀獎的「芭蕉的芽」、勇奪金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」雙料大獎的「用九柑仔店」與BL現象級神作「16647」等。

除台漫外，還有近期話題日漫「膽大黨」、「SAKAMOTO DAYS坂本日常」、「為了與你慢步宇宙」等作品，也化身40公尺巨型光盒，一路帶領讀者穿越動漫宇宙。

誠品書店表示，「2025誠品動漫祭」包含近20場講座，部分場次一開放預訂立即秒殺，像是8月初由台灣BL漫畫家桂老師主講的「西門腐眾速成班」。

講座也聚焦台漫創作勢力，誠品書店特邀台灣新銳作家高妍暢談新書「間隙」創作靈感外，也邀請阮光民分享新作，也就是以台灣布袋戲為主題的長篇時代漫畫「空笑夢圖像小說：第一卷 黃金樓」分享會。

此外，為迎接「心中山」南段即將開幕，誠品書店表示，誠品R79全新改裝，匯聚萬本潮流輕小說及漫畫作品的全新輕漫專區「動漫宇宙」外，現場還將展示日本國際漫畫賞「金獎」得主簡嘉誠、獲京都國際漫畫賞「金賞」殊榮的常勝等20名超人氣台漫作家的獨家簽繪。

「2025誠品動漫祭」8月1日起於全台誠品書店、誠品線上與誠品蝦皮商城同步開展至9月21日。