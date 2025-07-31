我們畢業了！第一社福40名早療幼兒 啟航人生新頁

第一社會福利基金會今舉辦畢業典禮，慶賀40位早療幼兒畢業生將振翅高飛，分別進入幼兒園、小學，展開新的人生旅程。

第一兒童今年畢業生致詞代表之一的小睿，是和姐姐一起出生的龍鳳胎，但成長過程中發展始終跟不上姐姐的速度，經過諮詢評估，確定小睿是自閉患者。4歲的時候小睿來到第一兒童發展中心接受早療，受限於天生能力，他的口語並不好，只能仿說或發出單個字的音，在陌生環境只能用哭泣來表達自己的焦慮不安，在和教保員建立信任關係後，小睿才停止哭泣，每天開心來上課。

為了讓小睿跟外界更容易溝通，語言治療師與教保員開始教他學習使用「輔助溝通系統」（AAC），讓不會說話的他，也能透過圖卡或輔助器材達成和外界溝通的目的，後來又更進一步教他學習ECTA系統的打字溝通法，大家才發現，小睿就是個值得被人挖掘的寶藏男孩。 而小睿也使用打字溝通法，一字一句敲出關於畢業感言。

即將從愛智發展中心畢業的沐沐，宛如洋娃娃真人版，愛智的專業團隊為她量身訂製了個別化服務計畫（ISP），開始了她的早療生涯，讓原本只會坐著的沐沐，開始慢慢學爬、學走，現在能不用扶著東西就走到想去的地方；原本沒有口語，也慢慢學會用肢體表達，而今已經能開口問十萬個為什麼了。

現場家長也分享，自己的孩子在沒有做早療前，可以默默坐在角落不言不語2個小時，到第一兒童接受早療後，變得開朗又有點白目，但家長很開心孩子能有這樣的轉變；也有家長說，特殊的孩子就像是一道功夫菜，從備料到烹調都需要花費很大的心力，但完成之後，會是非常好的一個作品。

第一社福執行長張菁倫表示，很多家長怕孩子進入早療中心會被貼上標籤，但早療很多時候在做的是幫孩子撕掉標籤，讓他們日後融入社會，且多數的家長在早期發現孩子比較特殊時，或早療過程中都會伴隨產生許多不安與疑惑，中心有社工、治療師及教保員，在幫助孩子的同時，也能協助傾聽家長的不安，解決家長的疑惑，成為家長堅實的後盾。