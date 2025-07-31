快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

聽新聞
0:00 / 0:00

我們畢業了！第一社福40名早療幼兒 啟航人生新頁

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
狗醫生陪著接受早療的孩子一起領畢業證書。圖／第一社福基金會提供
狗醫生陪著接受早療的孩子一起領畢業證書。圖／第一社福基金會提供

第一社會福利基金會今舉辦畢業典禮，慶賀40位早療幼兒畢業生將振翅高飛，分別進入幼兒園、小學，展開新的人生旅程。

第一兒童今年畢業生致詞代表之一的小睿，是和姐姐一起出生的龍鳳胎，但成長過程中發展始終跟不上姐姐的速度，經過諮詢評估，確定小睿是自閉患者。4歲的時候小睿來到第一兒童發展中心接受早療，受限於天生能力，他的口語並不好，只能仿說或發出單個字的音，在陌生環境只能用哭泣來表達自己的焦慮不安，在和教保員建立信任關係後，小睿才停止哭泣，每天開心來上課。

為了讓小睿跟外界更容易溝通，語言治療師與教保員開始教他學習使用「輔助溝通系統」（AAC），讓不會說話的他，也能透過圖卡或輔助器材達成和外界溝通的目的，後來又更進一步教他學習ECTA系統的打字溝通法，大家才發現，小睿就是個值得被人挖掘的寶藏男孩。 而小睿也使用打字溝通法，一字一句敲出關於畢業感言。

即將從愛智發展中心畢業的沐沐，宛如洋娃娃真人版，愛智的專業團隊為她量身訂製了個別化服務計畫（ISP），開始了她的早療生涯，讓原本只會坐著的沐沐，開始慢慢學爬、學走，現在能不用扶著東西就走到想去的地方；原本沒有口語，也慢慢學會用肢體表達，而今已經能開口問十萬個為什麼了。

現場家長也分享，自己的孩子在沒有做早療前，可以默默坐在角落不言不語2個小時，到第一兒童接受早療後，變得開朗又有點白目，但家長很開心孩子能有這樣的轉變；也有家長說，特殊的孩子就像是一道功夫菜，從備料到烹調都需要花費很大的心力，但完成之後，會是非常好的一個作品。

第一社福執行長張菁倫表示，很多家長怕孩子進入早療中心會被貼上標籤，但早療很多時候在做的是幫孩子撕掉標籤，讓他們日後融入社會，且多數的家長在早期發現孩子比較特殊時，或早療過程中都會伴隨產生許多不安與疑惑，中心有社工、治療師及教保員，在幫助孩子的同時，也能協助傾聽家長的不安，解決家長的疑惑，成為家長堅實的後盾。

不安 患者 社福 團隊 社工 自閉 教保員 治療師 畢業典禮

延伸閱讀

台新銀邀您「決定愛的力量」

竹南私幼女教保員狠摑4歲女童引眾怒蛋洗娃娃車 警約談3人送辦

桃園蘆竹新行政園區BOT恐遙遙無期 張善政拍板自行興建

竹南教保員掌摑4歲童 幼兒園娃娃車遭蛋洗

相關新聞

雨彈狂炸中南部！10縣市豪雨特報 這2地「下到發紅」

中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區；...

雨下不完...周六西南風再增強！中南部「下到紅紫」 南部山區嚴防豪雨

西南風今雖稍為減弱，但台灣附近水氣仍旺盛，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，資深預報員趙竑表示，今、明2天...

災後石綿建材廢棄物清理 環境部爭取7.8億專案補助

丹娜絲颱風造成嘉義縣市、台南市多處建物受損，環境部21日已核定三縣市補助經費2450萬元，經地方政府預估災後石綿建材廢棄...

林保署修法 放寬漂流木撿拾規格、容許小型車輛載運

去年數個颱風襲台，造成大量漂流木堆積於花蓮海岸事件，為加速漂流木清理與擴大民眾撿拾需求，農業部林業保育署修正「處理天然災...

我們畢業了！第一社福40名早療幼兒 啟航人生新頁

第一社會福利基金會今舉辦畢業典禮，慶賀40位早療幼兒畢業生將振翅高飛，分別進入幼兒園、小學，展開新的人生旅程。

豪雨釀高雄多處農損 農業部公告救助地區與品項、延長申請期限

0728豪雨侵襲高雄地區，導致多處交通中斷，考量氣候狀況仍不佳，為了讓農漁民有充足時間優先防災及重建，並有足夠的申請救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。