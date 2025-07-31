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雨彈狂炸中南部！10縣市豪雨特報 這2地「下到發紅」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中南部近日豪大雨不斷。聯合報系資料照
中南部近日豪大雨不斷。聯合報系資料照

中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區；豪雨警戒區包含嘉義縣山區、台南市山區、高雄市屏東縣；大雨警戒區有台中市彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣。

根據氣象署資料，統計今天0時至晚間7時20分，高雄那瑪夏區民權累積雨量達444毫米、高雄桃源區溪南444毫米、台中太平區中竹林369毫米。

氣象署表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區已有大豪雨發生。

氣象署說，今（7月31日）晚至明（8月1日）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市山區、高雄市地區、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區。圖／中央氣象署提供

豪雨 嘉義 台南 台東 彰化 屏東縣 南投縣 高雄市 台中市 強降雨

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