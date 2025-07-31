雨彈狂炸中南部！10縣市豪雨特報 這2地「下到發紅」

中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區；豪雨警戒區包含嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣；大雨警戒區有台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣。

根據氣象署資料，統計今天0時至晚間7時20分，高雄那瑪夏區民權累積雨量達444毫米、高雄桃源區溪南444毫米、台中太平區中竹林369毫米。

氣象署表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區已有大豪雨發生。