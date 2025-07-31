聽新聞
0:00 / 0:00
雨彈狂炸中南部！10縣市豪雨特報 這2地「下到發紅」
中央氣象署今晚7時20分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（8月1日）下午，大豪雨警戒區域為高雄山區、屏東山區；豪雨警戒區包含嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣；大雨警戒區有台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣。
根據氣象署資料，統計今天0時至晚間7時20分，高雄那瑪夏區民權累積雨量達444毫米、高雄桃源區溪南444毫米、台中太平區中竹林369毫米。
氣象署表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區已有大豪雨發生。
氣象署說，今（7月31日）晚至明（8月1日）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市山區、高雄市地區、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言