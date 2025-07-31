災後石綿建材廢棄物清理 環境部爭取7.8億專案補助

丹娜絲颱風造成嘉義縣市、台南市多處建物受損，環境部21日已核定三縣市補助經費2450萬元，經地方政府預估災後石綿建材廢棄物清理所需經費約7.8億元，行政院已於7月29日核定，將協助住宅、畜牧場、農業設施及其他因本次災害產生石綿廢棄物清理，加快復原速度。

同時為確保民眾與作業人員安全，勞動部與環境部分別於25日及30日函頒「災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則」與「天然災害後石綿建材廢棄物清除處理指引」，供災民自身防護依循。

環境部表示，石綿因具防火、絕緣、耐磨特性被廣泛使用，尤其是屋頂建材，後來研究陸續發現其石綿纖維吸入對人體造成危害，目前已禁止使用及進口。環境部自2020年起透過遙測技術，掌握全國約24萬棟建築物屋頂存在石綿建材，並分年編列16億元補助地方政府協助民眾處理石綿建材廢棄物，至今已補助8.6億元，已完成4.3萬件現地調查、1.4萬公噸石綿建材廢棄物處理。

資源循環署署長賴瑩瑩指出，經地方調查，預估風災新增石綿建材廢棄物量約1.56萬公噸，需要處理經費7.8億元，未來將全額補助住宅、畜牧場、農業設施，或因這次風災產生的石綿廢棄物清理。

資源循環署副署長林健三說，針對建物已掉落石綿者，將盡速清理並暫置，還在屋頂上但需拆除者會先勘查，拆除時採「即拆即運」，避免民眾跟石綿有接觸機會。針對無人家戶部分，環境部也會依據圖資製作成「石棉地圖」，並通知地方環保局主動清除。

環境部、勞動部也分別訂有「天然災害後石綿建材廢棄物清除處理指引」、「災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則」供民眾與營造業者遵循。

民眾對於石綿建材廢棄物如有清運需求，可就近洽各地方環保局詢問，或撥環境部資源循環署諮詢專線02-8771-0152詢問，也可至「石綿資訊專區-石綿建材廢棄物清除及處理費用補助申請作業」https://topic.moenv.gov.tw/asbestos/cp-681-10681-087c5-4.html查詢。