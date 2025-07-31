業者清運災損光電板明勘驗　環境部：8月1日未過仍會開罰

颱風丹娜絲造成部分太陽光電場受損，環境部長彭啓明日前點名某泰商未妥善處理，今天他說，該業者滯洪池水面上的破損光電板已清理完畢，但清運有3大原則，明天最後勘驗，若有處理不當仍會開罰。

環境部統計，颱風丹娜絲造成南部太陽光電場損壞的光電板約14.5萬片。彭啓明24日點名，某家泰國商在3處滯洪池投資建置的光電板受損，卻非常不積極處理，若持續推拖，8月1日前未完成清除，將祭最重新台幣300萬元的罰鍰。

彭啓明今天表示，昨日再赴現場勘查，該業者滯洪池水面上已清理完畢，但仍有部份堆積在路邊，他已授權環境部環境管理署南區環境管理中心，明天最後確認，若處理不當仍可開罰。

彭啓明說明，罰鍰將依照3大原則，1、滯洪池面上仍有未清完的廢光電板就依最高額開罰；2、若是只清理卻散落滯洪池邊未整齊堆放者，則視情況按比例處罰；3、若已經完整清除、只是在岸邊整理完成並暫置，願意給予寬限期限。

彭啓明強調，所有光電板都有特定的序號，可以進行清查追溯，確保廢棄物流向透明；將會嚴格監督後續的處理過程。

外界關心光電板後端去化的問題，環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，此次風災預估產生的損毀光電板約為2800噸，目前有兩家處理廠專門處理光電板的去化與回收，估算處理量能足夠；也有評估協助這兩家處理廠，是否能在短期內提高其處理量能，以應對需求。

賴瑩瑩強調，太陽能光電板的回收再利用率很高，約92%的部分可以回收，其餘約8%是粘接塑膠等無法完全分解的部分。

彭啓明指出，這兩間業者1家在苗栗、1家在桃園，他也有現場考察過這些光電處理廠，並對其回收處理能力掛保證。