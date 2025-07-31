擔任核三重啟公投正方　童子賢：講心裡話不必額外準備

核三重啟公投將在8月23日投票，其中8月15日發表會場次由和碩董事長童子賢擔任正方代表人。童子賢今天受訪重申核電對台灣的重要性，包含能源安全、能源韌性、能源清潔、低廉價格及低成本；他也談到這次發表會不必額外準備，只要把心裡真實的話講出來就可以。

童子賢身為國家氣候變遷對策委員會副召集人，常針對能源議題發表看法。他今天出席AI WAVE SHOW開幕典禮接受媒體採訪指出，就能源議題來看，「我是非常清楚的支持核二、核三延役」。

童子賢說，8月23日公投是針對核三，他早已提出核電對台灣的重要性，包括能源安全、能源韌性、能源清潔、低廉價格及低成本，「基本上核電對台灣都是正面的」。

童子賢提到，諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文，以及另一位從軍方高層退下來的戰略安全專家，近期都再次呼籲台灣應該要重視能源安全，促請台灣重新重視核電，來增加台灣的能源韌性。

媒體關注將在核三重啟公投發表會上採取什麼策略，童子賢表示，目前得知將採取說明會的形式，不是辯論，與會者包含他在內，對這個議題都非常熟悉，不需要額外準備，「我們只要把心裡真實的話講出來就可以了」。

中央選舉委員會今天透過新聞稿表示，立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

立法院民眾黨團先前指出，正方代表為童子賢、民眾黨立委黃國昌、清大教授葉宗洸、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修；行政院則表示，反方代表將由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台灣電力公司董事長曾文生擔任。

此外，台灣綠黨也透過臉書指出，已設置公投反方辦事處，推出3名反方代表，包括台灣綠黨共同召集人甘崇緯、剛滿20歲青年吳亞昕與民進黨立委莊瑞雄。