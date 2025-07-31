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內政部公布社宅租金分級收費原則草案 分3區4級折數30%到90%

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土署長吳欣修說，依目前盤點社宅資料，整體租金負擔率不超過所得的30%，也符合社會上對租金占所得比例的期待，希望藉此在全國訂定接近的標準。記者張曼蘋／攝影
國土署長吳欣修說，依目前盤點社宅資料，整體租金負擔率不超過所得的30%，也符合社會上對租金占所得比例的期待，希望藉此在全國訂定接近的標準。記者張曼蘋／攝影

內政部今公布「社會住宅租金分級收費原則」草案，以收入高低分4個級距，並分台北市、新北市和其他地區3區，租金折數從30%到90%不等，要讓不同所得水準的民眾都能負擔得起社宅租金。內政部表示，目前草案已提報行政院，待審核完畢回覆內政部，將依法制作業程序，於近期辦理預告。

內政部長劉世芳表示，社宅是政府為解決民眾居住問題而推動的重要政策之一，藉由建立公平及合理的租金分級收費原則，照顧更多有需要的家庭，這次收費原則草案以收入高低分成4個級距，租金折數從30%到90%不等，並明定社宅所在地最低生活費為社宅租金漲幅上限，讓不同所得水準的民眾都能夠負擔得起社會住宅租金。草案將依法制作業程序，於近期辦理預告，後續再參酌公共政策網路參與平台各界所提意見修正，實質減輕民眾居住負擔。

針對社會住宅租金分級收費原則草案分級租金上限，吳欣修表示，草案主要分為雙北與其他3區。在台北市社宅部分，低收入戶及中低收入戶的租金不超過市場租金30%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金60%至90%。新北市方面，低收入戶及中低收入戶的租金不超過市場租金35%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金65%至90%。

至於雙北之外的其他地區，根據草案內容，低收入戶及中低收入戶租金不超過市場租金40%；其他依承租戶不同所得能力分級，不超過市場租金70%至90%。

吳欣修說，依目前盤點社宅資料，整體租金負擔率不超過所得的30%，也符合社會上對租金占所得比例的期待，希望藉此在全國訂定接近的標準。從過去所得收入、身份別兩種分級方式，改為以身分別認定補貼標準，吳說，會這樣分類，都已把衛福部所列的弱勢戶、非弱勢戶做對齊，過去地方政府分類太細，且為凸顯分級效果把租金降到太低，反而導致社宅的收入不穩定。

內政部表示，綜整所得收入、生活負擔能力、弱勢照顧及各地區市場租金與中古屋行情等因素，在符合國際認可的衡量指標下訂定本原則草案，不僅擴大對低收入及中低收入家庭的照顧，且為避免在雙北高房價區域，依市場租金打折可能會有租金過高情形。草案也增設以最低生活費為基準的計算方式，2者取其低來擇定適用租金折數。

草案也規範，依據社會變遷及經濟發展情形，興辦機關（構）至少每3年檢討1次租金，調整幅度不得超過社會住宅所在地的最低生活費漲幅。為保障既有承租者居住權益，待現行租約期滿後，才會依照本分級收費原則收取租金。

內政部今公布「社會住宅租金分級收費原則」草案，以收入高低分4個級拒，並分台北市、新北市和其他地區3區，租金折數從30%到90%不等，要讓不同所得水準的民眾都能負擔得起社宅租金。記者張曼蘋／攝影
內政部今公布「社會住宅租金分級收費原則」草案，以收入高低分4個級拒，並分台北市、新北市和其他地區3區，租金折數從30%到90%不等，要讓不同所得水準的民眾都能負擔得起社宅租金。記者張曼蘋／攝影

社宅 內政部 劉世芳 行政院 低收入戶 社會住宅 公共政策

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