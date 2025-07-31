從森林到海洋 2025文博會水風景看見台灣好物

遊走展間就能從海平面下穿梭到雲霧森林，2025台灣文博會主題「水風景」主題，從文化策展各色展間導入生活選物，如展間可見的洋蔥紙、森林香氛等，都是可以帶回家的生活風景。

文化部今天帶領媒體開箱2025台灣文博會文化策展區亮點，總顧問龔卓軍表示，「水風景」主題論述呼應當下人們處境，台中豪大雨、南部災情等，再回望1911年台北爆發洪災讓日本殖民政府啟動水工程文化，百年來，台灣水文化也更傾向工程思維，以水的整治為優先。

龔卓軍細數，近年在極端氣候變化下，世界出現如紐西蘭的旺格努伊河（Whanganui River）法人化、歐洲青年團體成立「北海議會」等前例，在此情形下，台灣更可重新透過台灣水文化向世界發聲。

2025台灣文博會文化策展包含展區「接海之島」、「有河之靈」、「穿霧之境」及「台灣萬水」地方特選館等，因應「水風景」主題變化，如帶有香氛霧氣的「穿霧之境」；還有以洋蔥紙、茶渣紙等材質點綴的「有河之靈」，透過波浪造型象徵海平面下到上的起伏。

「穿霧之境」策展人曾令理表示，無形而飄動的霧氣是水的型態之一，放眼世界其實僅有1%的森林可被稱為霧林，台灣就是充滿許多霧林帶的地方，人們習以為常的森林、雲霧並存畫面，其實並非世界常見，希望透過展間讓人看見與其相關的產業文化，如展間通道的伐木場陳設到最深處的森林。

「穿霧之境」也嘗試透過五感還原森林氛圍，走進展間便能聞到「看見．齊柏林基金會」與芳香小舖合作的香水，讓空間瀰漫紅黃檜、玉山薔薇、雪梅等氣味。同樣嘗試打開與觀眾互動的展間還有「有河之靈」，以台灣人熟悉的水燈結合數位體驗，能以環保方式許下心願。

「有河之靈」策展人曾雅欣則表示，「有河之靈」展區是以「假設水有靈」為起點，探討眾人與水有關的信仰及傳說，如屏東王船、水燈等。站在數位水燈體驗區尾端，還能試著想像神明視角接受到心願的感受。

許多展出物件也導入此次「台灣萬水」地方特選館中，有別過去以單一縣市的形式，今年設計以22縣市地方風土、百大文化基地為核心主題，由策展人及團隊評選出102件選品。民眾也可在國立台灣工藝研究發展中心規劃的工藝選品店「日常＋」中，找尋更多生活選品。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。