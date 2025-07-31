豪雨影響　1日安平往返馬公海運航線停航

受到豪雨影響，交通部航港局今天表示，明天預計安平-馬公航線仍全部停航，呼籲旅客留意航班資訊。

中央氣象署表示，受到西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水；強降雨影響範圍及程度，觀光署將依最新資料發布相關資訊。

交通部航港局指出，受到豪雨影響今天共有6航線，計67航次停航包含東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；基隆-馬祖部分停航；成功-綠島全部停航；富岡-蘭嶼全部停航；後壁湖-蘭嶼全部停航。

航港局指出，預估明天共有1航線，計2航次停航，停航航線為安平-馬公全部停航。

航港局呼籲，民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。