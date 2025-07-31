台灣小發明家 助第3世界貧童改善飲水及照明問題

16歲的台灣囡仔柯晟睿用他發明的太陽能照明濾水瓶，為多個第3世界國家的貧童改善飲水及照明問題，而他這次把愛心帶到馬尼拉的貧窮漁村。

柯晟睿和數名家人、親友，在國際非營利組織「大都會國際兒童事工」的牽線下，今天到馬尼拉以北那佛打斯市（Navotas City）的漁村探訪兒童，並捐贈500個附有太陽能照明功能的濾水瓶。

從公園的一側爬鐵梯翻過一面高牆，裡面是完全不同的世界，以木板、鐵皮搭成的小屋塞滿整座漁村，許多巷子也只容得下一人通過，地上還留有颱風天帶來的積水，村民養的狗也對到訪的台灣人狂吠。

「大都會國際兒童事工」的台籍志工李秭豔介紹，這座漁村是菲律賓人口最密集社區之一，住了大約1萬多人，很多小孩來自「窮中之窮」的家庭，父親靠捕魚維生，母親或長輩則為裝魚用的保麗龍箱貼膠帶加固，或是清理蚌殼補貼家計，工作一整天可能只賺到3美元（約新台幣90元）。

李秭豔說，貧窮也帶來毒品和性交易等諸多問題。

柯晟睿等人拜訪了幾戶長期接受大都會國際兒童事工照顧的家庭，並贈送照明濾水瓶。

受惠者之一「阿珍」的家和其他家庭一樣，也是違章建築，沒有自來水也沒有通電。她拿到照明濾水瓶後高興地說，從今天開始，小孩可以帶乾淨的水上學，在家裡讀書也不必再擔心光線不足。

之後，一行人在空地分發了照明濾水瓶，小朋友們還把裝瓶用的大紙箱帶回家，鋪在地上當睡席。

這個照明濾水瓶名為「點亮濾水瓶」，是由柯晟睿所發想，2025年榮獲德國紅點設計獎（Red Dot DesignAward）至尊獎（Best of the Best）、義大利A'設計獎（A' Design Award）金獎，2023年得到美國繆思設計獎（Muse Design Awards）和當代好設計獎（Contemporary Good Design Award）。

出生於台北、16歲的柯晟睿告訴中央社，他14歲時看到一部紀錄片講述開發中國家兒童面臨的挑戰，於是想到結合濾水與照明功能，一次解決清潔飲水和照明兩大挑戰。

水瓶的濾棒使用中空纖維膜和活性炭兩種材質，可濾掉99.99%的細菌、病毒和寄生蟲，同時改善水的口感；照明功能則可用太陽能或Type-C插頭充電，充滿可使用5小時。

柯晟睿回憶，把概念付諸實現是一大挑戰，他利用課餘時間不斷進行資源整合，跟設計師及廠商一起腦力激盪、做3D建模，歷經3個實驗版本，最終才敲定現在的樣貌。

他說：「因為我是個學生，所以第一優先還是顧好學業。當時剛上國中，壓力也滿大，但是我每週會堅持跟團隊討論，經過2、3年也是熬過來了…最主要還是要堅持下去，你要有足夠的愛心做公益。」

柯晟睿先前已在家人的資助下，到過布吉納法索、肯亞、宏都拉斯等國家，捐贈過數千個水瓶。

為讓捐助行動取得永續性，柯晟睿打算把產品商業化，再把盈利投回公益項目，跟更多非政府組織（NGO）、非盈利組織（NPO）和慈善組織合作，幫助更多孩童。