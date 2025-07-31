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撿漂流木不再限尺寸 林保署：不具標售價值皆可

中央社／ 台北31日電

農業部林業保育署放寬撿拾漂流木規定，不再限制尺寸，只要經屬地機關認定「不具標售價值」的漂流木，民眾可自由撿拾。

林保署今天發布新聞稿，去年多個颱風襲台，造成大量漂流木堆積於花蓮海岸事件，為加速漂流木清理與擴大民眾撿拾需求，林保署召開跨部會議通盤檢討「處理天然災害漂流木應注意事項」。

林保署29日完成修正並發布新規定，仍延續「原則准許、例外禁止」的基本精神，有三項主要修正重點。林保署說，依據新規定，民眾可自由撿拾經屬地機關認定「不具標售價值」的漂流木，取消以往對於原木殘材尺寸（單支長度2公尺且末徑小於20公分）與重量（單支不便量測尺寸，重量小於50公斤）的限制。

林保署說，新規定仍維持禁止使用機具直接進入野溪或河川搬運漂流木；但在符合水利法相關規定下，容許民眾在河川範圍得以使用小型自用車輛載運漂流木，行駛於現有水防道路、便橋或越堤道路等特定道路，兼顧便捷與河川安全。

具標售價值的漂流木，林保署等相關單位，一般會風災後巡視並在漂流木上以噴漆等方式做記號。

新規定明訂，自各縣市公告指定起始日起，至交通部中央氣象署發布「下次陸上颱風警報」為止，民眾可自由撿拾公告區域內的漂流木。公告自由撿拾期間，如經發布豪雨特報且有民眾撿拾之安全疑慮者，授權當地縣（市）政府得緊急終止自由撿拾，兼顧災後應變需求及氣候風險管理。

另外，考量漂流木堆置現場的規格不一，多有單支超逾2公尺或重量大於50公斤而禁止民眾撿拾的情形，林保署檢討修正，容許民眾在開放撿拾清理過程，允許使用鏈鋸等工具自行裁切，以方便搬運與載運，除避免大型木材遺留造成安全或環境風險外，也可加速現場漂流木清理。

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