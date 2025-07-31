丹娜絲風災災民 勞保局提供6個月勞就保費補助

因應日前丹娜絲颱風襲台，造成中南部地區嚴重災情。行政院已於7月18日及23日公告此次風災災區範圍為台南市、嘉義縣、嘉義市及高雄市部分。勞保局將針對災區受災民眾，提供勞就保、農保、國保、職災保險的保險費補助。

為協助受災民眾，依「災害防救法」規定，針對災區受災的勞保、災保、就保、農保、農職保及國保被保險人，給予6個月的保險費補助，勞保局將依行政院公告災區的縣市政府所送受災者名冊主動比對，民眾不需提出申請。

此外，勞保、災保被保險人如於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

給付部分，勞保局也將簡化受災民眾勞保、災保、農保、農職保、國保給付及勞工退休金、農民退休儲金申請手續，並從速核發。