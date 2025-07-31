公私協力製地圖　彭啓明盼助台南清運廢棄石綿

颱風丹娜絲造成中南部許多石綿屋瓦毀損，若不當處置，石綿粉塵纖維有致癌之虞，環境部今天表示，將公私協力製作台南「石綿地圖」製作，清查風災受損的石綿建材，並協助清除。

環境部初估，嘉義縣市、台南市因風災產生廢棄石綿建材估逾1.5萬噸，台南就占約6成。已報行政院申請新台幣7.8億元，專案協助清除處理，並新增補助對象含畜牧場；另擬定相關指引，提醒清除處理時須注意事項。

環境部長彭啓明表示，在環境部已彙整石綿地圖的基礎上，針對此次風災，將會與民間協力製作新一份「石綿地圖」。

彭啓明進一步說明，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，民間團隊曾自發地製作「口罩地圖」，目前團隊成員與他聯繫，希望協助台南地區進行石綿地圖的製作，預計8月2日會去現場勘查；後續會再加上前進指揮所、地方環保局資料套圖，組成新的石綿地圖。

環境部化學物質管理署長謝燕儒補充，環境部之前與成功大學合作，透過無人機等方式，已掌握全台灣約9成以上的石綿瓦建築物地號位置，並將其納入管理系統，這些圖資詳細記錄了每個地號和縣市的石綿瓦位置，透過面積、厚度、密度來估算重量。

謝燕儒進一步說明石綿的危害性，初步可分為5個風險等級，空氣中雖會有石綿纖維，但風險最低；在用石綿瓦的建築中，若無破碎風險偏低；若有拆除、裝潢就屬於中高風險；建築工使用石綿是屬於高風險；最危險則是直接礦區開採。

謝燕儒指出，石綿瓦破損通常肉眼可見，若有破損，建議保持5公尺以上距離，10公尺以外更佳。

環境部資源循環署副署長林健三表示，雖然專案協助清除申請期限可至年底，但前進指揮所希望加速在1.5個月內將破碎石綿建材都收集完成；若石綿混雜到磚瓦，現場沒辦法分類，會先移到暫置場所再分類。

林健三說，針對災區的處理分為兩部分，建物已掉落石綿者會盡速清理並暫置；仍在屋頂上但需拆除的，會先勘查，並在拆除時派員現場等候，進行「即拆即運」；石綿的最終處置會打包掩埋，全台目前仍有60餘萬噸的餘裕量，足以應付此次因風災而清出的石綿。

環境部補充，石綿清理原則與程序掌握「三不二約」原則，不接觸、不敲碎、不洩漏，建議盡量保持完整片狀，不敲碎以避免纖維飄散；約定專業拆除（由專業廠商執行）及約定清運（透過環保局登記，盡速運走）。