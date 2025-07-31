嚎哮排演「別叫我成功」很嘻哈 北藝中心演出

歷經5年打磨，2024年在台中國家歌劇院首演，嚎哮排演「別叫我成功：藝術界歸來的兒子」今年將登北藝中心連演8場，從「家」出發，談成長、談理想也談原諒。

延續「嚎哮式」的劇場風格，「別叫我成功」透過角色的說唱、辯論、解構與旁白，建立與觀眾並肩思考的觀看角度。音樂則邀請新生代創作人張清彥以嘻哈與R&B風格量身打造原創歌曲，為這齣音樂劇注入爆發力與節奏感。

臺北表演藝術中心今天推出2025年下半年8檔協演節目介紹，除了「別叫我成功」之外，其他協演節目中不乏借力流行文化與跨媒體改編素材，如「好餓的毛毛蟲秀」、「火神的眼淚」與「聽說他家」。「好餓的毛毛蟲秀」改編自艾瑞克．卡爾（Eric Carle）多部經典作品，以英語演出。

「火神的眼淚」音樂劇，描寫消防員在救災與日常生活中面對的責任、創傷與掙扎，由故事工廠藝術總監黃致凱擔任改編、執導與作詞，金馬常客王希文擔綱音樂執導與作曲，卡司集結了楊大正、方宥心等23位實力派音樂劇演員，全劇熱血上陣，火力全開。

阮劇團攜手熱門Podcast「台灣通勤第一品牌」（台通）共同推出的全新原創舞台劇「聽說他家」，靈感來自「台通」第145集節目「聽說他家」，以鄰里日常為背景，結合「聽」與「說」的雙重趣味，將鄰居八卦變成了頭條新聞，從頭條新聞轉變成都市怪談，等待觀眾進劇場揭曉。

其他還包括由華文環球藝術娛樂與美國團隊共同開發製作，改編自李安奧斯卡入圍電影的「囍宴」音樂劇。活性界面製作帶來的百老匯搖滾音樂劇「近乎正常（Next to Normal）」。其他還有以921大地震為背景的「九月啊九月」，喚起世代記憶；「釧兒」融合人鬼愛情與音樂劇敘事，今年將做大改版重現。

北藝中心董事長王文儀表示，今年下半年的協辦節目，從跨國大型製作如兒童劇「好餓的毛毛蟲秀」到實驗性跨界改編的舞台劇「聽說他家」與在地原創的「別叫我成功」等等，涵蓋各年齡層與藝術取向，希望持續攜手創作者發揮劇場舞台上創作能量。